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ПВО сбили четыре ракеты, летевшие в направлении Херсонского порта

ПВО сбили четыре ракеты, летевшие в направлении Херсонского порта - РИА Новости, 03.11.2022

ПВО сбили четыре ракеты, летевшие в направлении Херсонского порта

Украинские войска пытались обстрелять 4 ракетами морской порт в Херсоне, откуда производится эвакуация мирного населения, ПВО отразила атаку, сообщил в четверг... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T15:24

2022-11-03T15:24

2022-11-03T15:48

специальная военная операция на украине

херсон

происшествия

херсонская область

украина

вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

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ХЕРСОН, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска пытались обстрелять 4 ракетами морской порт в Херсоне, откуда производится эвакуация мирного населения, ПВО отразила атаку, сообщил в четверг журналистам представитель экстренных служб Херсонской области."Кровавый режим террористов продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру г. Херсон, с 14.55 до 15.05 подразделениями ПВО над судоремонтным заводом сбиты 4 ракеты, предположительно, "Ольха". Ракеты летели в сторону морского порта, откуда осуществляется эвакуация мирного населения", - сказал он.

https://ria.ru/20221102/kakhovka-1828413308.html

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Кирилл Волков

херсон, происшествия, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр