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ПВО сбили четыре ракеты, летевшие в направлении Херсонского порта
ПВО сбили четыре ракеты, летевшие в направлении Херсонского порта - РИА Новости, 03.11.2022
ПВО сбили четыре ракеты, летевшие в направлении Херсонского порта
Украинские войска пытались обстрелять 4 ракетами морской порт в Херсоне, откуда производится эвакуация мирного населения, ПВО отразила атаку, сообщил в четверг... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:24
2022-11-03T15:24
2022-11-03T15:48
специальная военная операция на украине
херсон
происшествия
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска пытались обстрелять 4 ракетами морской порт в Херсоне, откуда производится эвакуация мирного населения, ПВО отразила атаку, сообщил в четверг журналистам представитель экстренных служб Херсонской области."Кровавый режим террористов продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру г. Херсон, с 14.55 до 15.05 подразделениями ПВО над судоремонтным заводом сбиты 4 ракеты, предположительно, "Ольха". Ракеты летели в сторону морского порта, откуда осуществляется эвакуация мирного населения", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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15:24 03.11.2022 (обновлено: 15:48 03.11.2022)
ПВО сбили четыре ракеты, летевшие в направлении Херсонского порта
ВСУ неудачно попытались обстрелять четырьмя ракетами морской порт в Херсоне