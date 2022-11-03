Украинские войска обстреляли из HIMARS Северодонецк и Сватово в ЛНР
Офицер ЛНР Киселев: ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Северодонецку и Сватово
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Украинские войска выпустили по городам Северодонецку и Сватово четыре ракеты из РСЗО HIMARS, сообщил в четверг полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
"Две ракеты HIMARS ударили в СТО (станцию технического обслуживания - ред.) и двухэтажный магазин Северодонецка рядом с автостанцией. Благодаря тому, что автостанция не работает, нет скопления людей, поэтому там никто не погиб… Удар был нанесен и по Сватово", - сказал Киселев в эфире Первого канала.
По его словам, по Сватово было выпущено также две ракеты HIMARS, информация о пострадавших уточняется.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.