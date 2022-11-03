https://ria.ru/20221103/himars-1828948398.html

Украинские войска обстреляли из HIMARS Северодонецк и Сватово в ЛНР

Украинские войска обстреляли из HIMARS Северодонецк и Сватово в ЛНР - РИА Новости, 03.11.2022

Украинские войска обстреляли из HIMARS Северодонецк и Сватово в ЛНР

Украинские войска выпустили по городам Северодонецку и Сватово четыре ракеты из РСЗО HIMARS, сообщил в четверг полковник полиции Луганской Народной Республики... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T13:26

2022-11-03T13:26

2022-11-03T13:26

специальная военная операция на украине

происшествия

северодонецк

сватово

виталий киселев

луганская народная республика

донбасс

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Украинские войска выпустили по городам Северодонецку и Сватово четыре ракеты из РСЗО HIMARS, сообщил в четверг полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев."Две ракеты HIMARS ударили в СТО (станцию технического обслуживания - ред.) и двухэтажный магазин Северодонецка рядом с автостанцией. Благодаря тому, что автостанция не работает, нет скопления людей, поэтому там никто не погиб… Удар был нанесен и по Сватово", - сказал Киселев в эфире Первого канала.По его словам, по Сватово было выпущено также две ракеты HIMARS, информация о пострадавших уточняется.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

северодонецк

сватово

луганская народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, северодонецк, сватово, виталий киселев, луганская народная республика, донбасс