https://ria.ru/20221103/gruppirovka-1828989529.html

В Иране уничтожили группировку, связанную с беспорядками, сообщили СМИ

В Иране уничтожили группировку, связанную с беспорядками, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.11.2022

В Иране уничтожили группировку, связанную с беспорядками, сообщили СМИ

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные войсковые подразделения) Ирана в четверг ликвидировали группировку, планировавшую устроить вооруженное... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:44

2022-11-03T14:44

2022-11-03T14:47

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные войсковые подразделения) Ирана в четверг ликвидировали группировку, планировавшую устроить вооруженное нападение на ведомства, сообщает агентство IRNA."В провинции Илам группа солдат КСИР ликвидировала антигосударственную группировку, которая была связана с недавними беспорядками в стране", - говорится в сообщении.Отмечается, что члены группировки планировали устроить нападение на госорганы безопасности, а также принимали участие в управлении беспорядками в стране.Уже полтора месяца в стране продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестантов, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное войсковое подразделение Ирана), а также членов одной из крупных его военных структур – "Басидж".Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.

https://ria.ru/20221028/besporyadki-1827641791.html

https://ria.ru/20221102/komissiya-1828806230.html

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в мире, иран, тегеран (город), белуджистан