https://ria.ru/20221103/gosgarantii-1829115921.html

Решетников предложил обеспечить запуск механизма безотзывных госгарантий

Решетников предложил обеспечить запуск механизма безотзывных госгарантий - РИА Новости, 03.11.2022

Решетников предложил обеспечить запуск механизма безотзывных госгарантий

Минэкономразвития РФ предлагает поручить Минфину и ЦБ обеспечить запуск механизма безотзывных госгарантий для поддержки инвестиционной активности, заявил глава... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T20:43

2022-11-03T20:43

2022-11-03T20:43

экономика

ипотека

максим решетников

валентина матвиенко

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Минэкономразвития РФ предлагает поручить Минфину и ЦБ обеспечить запуск механизма безотзывных госгарантий для поддержки инвестиционной активности, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.С 1 января 2020 года государство перестало выдавать безотзывные гарантии. Теперь госгарантии предусматривают основания для отказа в исполнении требований.Выступая в четверг на совещании у президента России по поддержке инвестиций, Решетников отметил, что механизм государственных гарантий позволяет снизить риски для инвесторов, однако он слабо используется из-за отзывного характера гарантий."За четыре года портфель инвестиционных кредитов, поддержанных госгарантиями, снизился в два раза. Поэтому предлагаем поручить Минфину и центробанку обеспечить все-таки запуск механизма безотзывных гарантий. С тем, чтобы банкам не требовалось формировать дополнительные резервы по таким кредитам", - сказал Решетников.В начале октября спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила правительству обсудить вопрос о восстановлении института госгарантий и поручительств для критически важных отраслей, законодательно сделать их безотзывными. Позднее сенаторы внесли в Госдуму законопроект о госгарантиях по кредитам для проектов, имеющих общегосударственное значение.

https://ria.ru/20221103/monopolii-1829107965.html

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Евгения Нефедова

экономика, ипотека, максим решетников, валентина матвиенко, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)