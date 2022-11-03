https://ria.ru/20221103/gosgarantii-1829115921.html
Решетников предложил обеспечить запуск механизма безотзывных госгарантий
Решетников предложил обеспечить запуск механизма безотзывных госгарантий - РИА Новости, 03.11.2022
Решетников предложил обеспечить запуск механизма безотзывных госгарантий
Минэкономразвития РФ предлагает поручить Минфину и ЦБ обеспечить запуск механизма безотзывных госгарантий для поддержки инвестиционной активности, заявил глава... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T20:43
2022-11-03T20:43
2022-11-03T20:43
экономика
ипотека
максим решетников
валентина матвиенко
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Минэкономразвития РФ предлагает поручить Минфину и ЦБ обеспечить запуск механизма безотзывных госгарантий для поддержки инвестиционной активности, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.С 1 января 2020 года государство перестало выдавать безотзывные гарантии. Теперь госгарантии предусматривают основания для отказа в исполнении требований.Выступая в четверг на совещании у президента России по поддержке инвестиций, Решетников отметил, что механизм государственных гарантий позволяет снизить риски для инвесторов, однако он слабо используется из-за отзывного характера гарантий."За четыре года портфель инвестиционных кредитов, поддержанных госгарантиями, снизился в два раза. Поэтому предлагаем поручить Минфину и центробанку обеспечить все-таки запуск механизма безотзывных гарантий. С тем, чтобы банкам не требовалось формировать дополнительные резервы по таким кредитам", - сказал Решетников.В начале октября спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила правительству обсудить вопрос о восстановлении института госгарантий и поручительств для критически важных отраслей, законодательно сделать их безотзывными. Позднее сенаторы внесли в Госдуму законопроект о госгарантиях по кредитам для проектов, имеющих общегосударственное значение.
https://ria.ru/20221103/monopolii-1829107965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ипотека, максим решетников, валентина матвиенко, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ипотека, Максим Решетников, Валентина Матвиенко, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Решетников предложил обеспечить запуск механизма безотзывных госгарантий
Решетников предложил Минфину и ЦБ обеспечить запуск механизма безотзывных госгарантий