https://ria.ru/20221103/gosduma-1829016590.html

В ГД намерены внести законопроект о запрете вылова морских млекопитающих

В ГД намерены внести законопроект о запрете вылова морских млекопитающих - РИА Новости, 03.11.2022

В ГД намерены внести законопроект о запрете вылова морских млекопитающих

Законопроект о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях будет внесен в Госдуму в ближайшие недели, сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T15:54

2022-11-03T15:54

2022-11-03T15:54

общество

владимир бурматов

михаил развожаев

севастополь

госдума рф

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Законопроект о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях будет внесен в Госдуму в ближайшие недели, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов."Он (проект) полностью готов. Это уже, если мне не изменяет память, пятая версия законопроекта", - сказал депутат.По словам Бурматова, законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшие недели."Мы уже больше двух лет бьёмся за то, чтобы он был принят. Не встречая почему-то поддержки со стороны то одного, ведомства, то другого ведомства в правительстве", - добавил парламентарий.Как сказал Бурматов, сейчас текст законопроекта получил одобрение правительства с некоторыми правками."Сейчас мы согласовали с правительством текст этого законопроекта. Он получил одобрение с несколькими юридическо-техническими замечаниями", - сказал он.Как отметил депутат, замечания правительства будут учтены и законопроект скорректирован."Мы сейчас на эти замечания отреагируем, внесём необходимые там изменения, корректировки", - сказал он.Ранее очевидцы сняли видео, как неизвестные выбрасывали в море дельфинов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев впоследствии заявил, что дельфинов выбросил в море владелец дельфинария, и назвал данный случай вопиющим. По его словам, четыре дельфина, которых выпустили в море, больше 10 лет прожили в неволе.По факту жестокого обращения с дельфинами в Севастополе возбуждено уголовное дело. Полиция уже осмотрела дельфинарий, где содержались животные, "для установления возможных дополнительных фактов жестокого обращения". Назначены криминалистические экспертизы.

https://ria.ru/20221102/delfiny-1828822785.html

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общество, владимир бурматов, михаил развожаев, севастополь, госдума рф