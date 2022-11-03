17:44 03.11.2022 (обновлено: 18:12 03.11.2022)
В ФРГ опровергли слова Эрдогана о смене позиции Шольца
В ФРГ опровергли слова Эрдогана о смене позиции Шольца по отношению к России
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца по отношению к президенту России Владимиру Путину не изменилась, глава немецкого правительства, как и прежде, требует закончить конфликт на Украине и вывести военные силы из страны, сообщил в четверг представитель кабинета министров Германии агентству Рейтер, комментируя заявления президента Турции Тайипа Эрдогана.
Ранее президент Турции заявил, что в переговорах с канцлером Германии почувствовал у немецкого политика желание найти общий язык с российским лидером, и что канцлер Германии изменил свою позицию по отношению к президенту РФ.
В немецком правительстве опровергли, что канцлер Шольц изменил свою позицию, сообщает агентство.
"В этом разговоре федеральный канцлер повторил свою позицию", - подчеркнул агентству неназванный спикер кабмина.
Согласно этой позиции, Берлин, как и прежде, требует от Москвы оттянуть войска с Украины и начать переговорный процесс с Киевом, добавил он. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что готовность России к переговорам остается неизменной. Российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил о том, что власти РФ никогда не отказывались и не отказываются от переговоров.
Эрдоган провел телефонные переговоры с Шольцем во вторник вечером. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение контактов Путина с Шольцем связано с нежеланием прислушаться к позиции России.