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В ФРГ опровергли слова Эрдогана о смене позиции Шольца - РИА Новости, 03.11.2022
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В ФРГ опровергли слова Эрдогана о смене позиции Шольца
В ФРГ опровергли слова Эрдогана о смене позиции Шольца - РИА Новости, 03.11.2022
В ФРГ опровергли слова Эрдогана о смене позиции Шольца
Позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца по отношению к президенту России Владимиру Путину не изменилась, глава немецкого правительства, как и прежде, требует... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T17:44
2022-11-03T18:12
в мире
олаф шольц
владимир путин
сергей лавров
россия
германия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца по отношению к президенту России Владимиру Путину не изменилась, глава немецкого правительства, как и прежде, требует закончить конфликт на Украине и вывести военные силы из страны, сообщил в четверг представитель кабинета министров Германии агентству Рейтер, комментируя заявления президента Турции Тайипа Эрдогана.Ранее президент Турции заявил, что в переговорах с канцлером Германии почувствовал у немецкого политика желание найти общий язык с российским лидером, и что канцлер Германии изменил свою позицию по отношению к президенту РФ.В немецком правительстве опровергли, что канцлер Шольц изменил свою позицию, сообщает агентство."В этом разговоре федеральный канцлер повторил свою позицию", - подчеркнул агентству неназванный спикер кабмина.Согласно этой позиции, Берлин, как и прежде, требует от Москвы оттянуть войска с Украины и начать переговорный процесс с Киевом, добавил он. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что готовность России к переговорам остается неизменной. Российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил о том, что власти РФ никогда не отказывались и не отказываются от переговоров.Эрдоган провел телефонные переговоры с Шольцем во вторник вечером. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение контактов Путина с Шольцем связано с нежеланием прислушаться к позиции России.
https://ria.ru/20221103/pozitsiya-1828830245.html
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в мире, олаф шольц, владимир путин, сергей лавров, россия, германия, украина
В мире, Олаф Шольц, Владимир Путин, Сергей Лавров, Россия, Германия, Украина
17:44 03.11.2022 (обновлено: 18:12 03.11.2022)
 
В ФРГ опровергли слова Эрдогана о смене позиции Шольца

В ФРГ опровергли слова Эрдогана о смене позиции Шольца по отношению к России

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца по отношению к президенту России Владимиру Путину не изменилась, глава немецкого правительства, как и прежде, требует закончить конфликт на Украине и вывести военные силы из страны, сообщил в четверг представитель кабинета министров Германии агентству Рейтер, комментируя заявления президента Турции Тайипа Эрдогана.
Ранее президент Турции заявил, что в переговорах с канцлером Германии почувствовал у немецкого политика желание найти общий язык с российским лидером, и что канцлер Германии изменил свою позицию по отношению к президенту РФ.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 00:53
Эрдоган рассказал, как Шольц изменил позицию по отношению к России
В немецком правительстве опровергли, что канцлер Шольц изменил свою позицию, сообщает агентство.
"В этом разговоре федеральный канцлер повторил свою позицию", - подчеркнул агентству неназванный спикер кабмина.
Согласно этой позиции, Берлин, как и прежде, требует от Москвы оттянуть войска с Украины и начать переговорный процесс с Киевом, добавил он. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что готовность России к переговорам остается неизменной. Российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил о том, что власти РФ никогда не отказывались и не отказываются от переговоров.
Эрдоган провел телефонные переговоры с Шольцем во вторник вечером. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение контактов Путина с Шольцем связано с нежеланием прислушаться к позиции России.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 21:40
В Германию прибыли свыше миллиона беженцев с Украины, заявил Шольц
 
В миреОлаф ШольцВладимир ПутинСергей ЛавровРоссияГерманияУкраина
 
 
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