https://ria.ru/20221103/germaniya-1829069618.html

В ФРГ опровергли слова Эрдогана о смене позиции Шольца

В ФРГ опровергли слова Эрдогана о смене позиции Шольца - РИА Новости, 03.11.2022

В ФРГ опровергли слова Эрдогана о смене позиции Шольца

Позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца по отношению к президенту России Владимиру Путину не изменилась, глава немецкого правительства, как и прежде, требует... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T17:44

2022-11-03T17:44

2022-11-03T18:12

в мире

олаф шольц

владимир путин

сергей лавров

россия

германия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827247026_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_0c6b5844c8a8fd242e84fe6e225abe31.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца по отношению к президенту России Владимиру Путину не изменилась, глава немецкого правительства, как и прежде, требует закончить конфликт на Украине и вывести военные силы из страны, сообщил в четверг представитель кабинета министров Германии агентству Рейтер, комментируя заявления президента Турции Тайипа Эрдогана.Ранее президент Турции заявил, что в переговорах с канцлером Германии почувствовал у немецкого политика желание найти общий язык с российским лидером, и что канцлер Германии изменил свою позицию по отношению к президенту РФ.В немецком правительстве опровергли, что канцлер Шольц изменил свою позицию, сообщает агентство."В этом разговоре федеральный канцлер повторил свою позицию", - подчеркнул агентству неназванный спикер кабмина.Согласно этой позиции, Берлин, как и прежде, требует от Москвы оттянуть войска с Украины и начать переговорный процесс с Киевом, добавил он. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что готовность России к переговорам остается неизменной. Российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил о том, что власти РФ никогда не отказывались и не отказываются от переговоров.Эрдоган провел телефонные переговоры с Шольцем во вторник вечером. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение контактов Путина с Шольцем связано с нежеланием прислушаться к позиции России.

https://ria.ru/20221103/pozitsiya-1828830245.html

https://ria.ru/20221102/bezhentsy-1828808344.html

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, олаф шольц, владимир путин, сергей лавров, россия, германия, украина