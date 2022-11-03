https://ria.ru/20221103/germaniya-1829048197.html

Германия столкнулась с нехваткой лекарств, пишут СМИ

Германия столкнулась с нехваткой лекарств, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2022

Германия столкнулась с нехваткой лекарств, пишут СМИ

"Нехватку медикаментов уже ощущают на себе пациенты с самыми разными болезнями, от мигрени до астмы или диабета", — говорится в репортаже. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T16:53

2022-11-03T16:53

2022-11-03T16:53

германия

в мире

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Германия столкнулась с дефицитом лекарственных препаратов, сообщает немецкий телеканал Das Erste. "Нехватку медикаментов уже ощущают на себе пациенты с самыми разными болезнями, от мигрени до астмы или диабета", — говорится в репортаже. Отмечается, что некоторые лекарства невозможно заказать даже у производителя. Это связано, в первую очередь, с ростом цен на энергию, но также с логистическими проблемами, заявили журналисты. "Цепочки поставок нарушены. Главная проблема — это возросшие цены в сфере энергетики, однако также трудности в логистике вспомогательных материалов и активных компонентов, которая сконцентрирована на малом количестве производителей", — цитирует телеканал представителя ассоциации производителей лекарственных средств Кристофе Вайнгертнера.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220903/gaz-1814187617.html

https://ria.ru/20220621/sanktsii-1797000663.html

германия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

германия, в мире