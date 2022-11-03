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Германия столкнулась с нехваткой лекарств, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2022
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Германия столкнулась с нехваткой лекарств, пишут СМИ
Германия столкнулась с нехваткой лекарств, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2022
Германия столкнулась с нехваткой лекарств, пишут СМИ
"Нехватку медикаментов уже ощущают на себе пациенты с самыми разными болезнями, от мигрени до астмы или диабета", — говорится в репортаже. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:53
2022-11-03T16:53
германия
в мире
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Германия столкнулась с дефицитом лекарственных препаратов, сообщает немецкий телеканал Das Erste. "Нехватку медикаментов уже ощущают на себе пациенты с самыми разными болезнями, от мигрени до астмы или диабета", — говорится в репортаже. Отмечается, что некоторые лекарства невозможно заказать даже у производителя. Это связано, в первую очередь, с ростом цен на энергию, но также с логистическими проблемами, заявили журналисты. "Цепочки поставок нарушены. Главная проблема — это возросшие цены в сфере энергетики, однако также трудности в логистике вспомогательных материалов и активных компонентов, которая сконцентрирована на малом количестве производителей", — цитирует телеканал представителя ассоциации производителей лекарственных средств Кристофе Вайнгертнера.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220903/gaz-1814187617.html
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германия, в мире
Германия, В мире
16:53 03.11.2022
 
Германия столкнулась с нехваткой лекарств, пишут СМИ

Das Erste пишет, что Германия столкнулась с дефицитом лекарств

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Германия столкнулась с дефицитом лекарственных препаратов, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

"Нехватку медикаментов уже ощущают на себе пациенты с самыми разными болезнями, от мигрени до астмы или диабета", — говорится в репортаже.
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Отмечается, что некоторые лекарства невозможно заказать даже у производителя. Это связано, в первую очередь, с ростом цен на энергию, но также с логистическими проблемами, заявили журналисты.

"Цепочки поставок нарушены. Главная проблема — это возросшие цены в сфере энергетики, однако также трудности в логистике вспомогательных материалов и активных компонентов, которая сконцентрирована на малом количестве производителей", — цитирует телеканал представителя ассоциации производителей лекарственных средств Кристофе Вайнгертнера.

После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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