Германия столкнулась с нехваткой лекарств, пишут СМИ
Das Erste пишет, что Германия столкнулась с дефицитом лекарств
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Германия столкнулась с дефицитом лекарственных препаратов, сообщает немецкий телеканал Das Erste.
"Нехватку медикаментов уже ощущают на себе пациенты с самыми разными болезнями, от мигрени до астмы или диабета", — говорится в репортаже.
"Нехватку медикаментов уже ощущают на себе пациенты с самыми разными болезнями, от мигрени до астмы или диабета", — говорится в репортаже.
Отмечается, что некоторые лекарства невозможно заказать даже у производителя. Это связано, в первую очередь, с ростом цен на энергию, но также с логистическими проблемами, заявили журналисты.
"Цепочки поставок нарушены. Главная проблема — это возросшие цены в сфере энергетики, однако также трудности в логистике вспомогательных материалов и активных компонентов, которая сконцентрирована на малом количестве производителей", — цитирует телеканал представителя ассоциации производителей лекарственных средств Кристофе Вайнгертнера.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
"Цепочки поставок нарушены. Главная проблема — это возросшие цены в сфере энергетики, однако также трудности в логистике вспомогательных материалов и активных компонентов, которая сконцентрирована на малом количестве производителей", — цитирует телеканал представителя ассоциации производителей лекарственных средств Кристофе Вайнгертнера.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.