https://ria.ru/20221103/germaniya-1828978806.html

Германия вывела из себя союзников решением по Украине, пишут СМИ

Германия вывела из себя союзников решением по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2022

Германия вывела из себя союзников решением по Украине, пишут СМИ

Военная помощь Украине со стороны Германии и ее меры по борьбе с кризисом вызвали негодование союзников, пишет аналитик издания Der Tagesspiegel Кристоф фон... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:19

2022-11-03T14:19

2022-11-03T15:34

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украина

германия

нато

специальная военная операция на украине

эммануэль макрон

олаф шольц

m1 abrams

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Военная помощь Украине со стороны Германии и ее меры по борьбе с кризисом вызвали негодование союзников, пишет аналитик издания Der Tagesspiegel Кристоф фон Маршал. "Почему только Берлин стоит у позорного столба?" — задается вопросом специалист.По его мнению, раздражение вызвал отказ ФРГ поставлять Украине основные боевые танки Leopard."Leopard лучшее решение, чем американский Abrams или французский Leclerc, по многим причинам", — заявил автор, добавив, что Германия не привлекала бы к себе столько внимания по этому вопросу, если бы танки поставила коалиция европейских государств. Так, министр по европейским делам Польши Конрад Шиманский очень жестко раскритиковал немцев за объемы поставляемой Украине военной помощи."Нерешительность некоторых государств представляет угрозу безопасности“, — цитирует его издание. Как отметил автор статьи, Германия считает себя проевропейской державой, но позиция Берлина по многим вопросам раздражает Европу. Президент Франции Эммануэль Макрон, например, недоволен тем, что ФРГ инвестирует сто миллиардов евро в закупку импортной военной техники из США, а не в совместные европейские проекты. При этом в самой Германии вопрос военной помощи Украине вызывает споры. Так, в середине октября глава ведомства канцлер Вольфганг Шмидт сравнил требования киевских властей предоставить танки "Леопард-2" с надеждами Третьего рейха на ракеты "Фау-2", которые пропаганда того времени называла чудо-оружием.Канцлер Олаф Шольц, со своей стороны, объяснял нежелание поставлять танки тем, что Берлин не будет предпринимать никаких шагов без согласования с союзниками по НАТО. По информации агентства Bloomberg, западные страны пришли к негласной договоренности не передавать ВСУ такую технику, так что Германия не хочет оказаться здесь первой и дать повод для обвинений в эскалации.На фоне российской спецоперации США и их партнеры продолжают накачивать Украину оружием. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221102/ukraina-1828565083.html

https://ria.ru/20221025/gospital-1826682424.html

https://ria.ru/20221103/sholts-1828894580.html

https://ria.ru/20221017/ukraina-1824534581.html

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германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, германия, нато, эммануэль макрон, олаф шольц, m1 abrams