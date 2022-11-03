Рейтинг@Mail.ru
Германия вывела из себя союзников решением по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/germaniya-1828978806.html
Германия вывела из себя союзников решением по Украине, пишут СМИ
Германия вывела из себя союзников решением по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2022
Германия вывела из себя союзников решением по Украине, пишут СМИ
Военная помощь Украине со стороны Германии и ее меры по борьбе с кризисом вызвали негодование союзников, пишет аналитик издания Der Tagesspiegel Кристоф фон... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:19
2022-11-03T15:34
в мире
украина
германия
нато
специальная военная операция на украине
эммануэль макрон
олаф шольц
m1 abrams
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_f041916401715e52fc7aa9a6bc5d87bb.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Военная помощь Украине со стороны Германии и ее меры по борьбе с кризисом вызвали негодование союзников, пишет аналитик издания Der Tagesspiegel Кристоф фон Маршал. "Почему только Берлин стоит у позорного столба?" — задается вопросом специалист.По его мнению, раздражение вызвал отказ ФРГ поставлять Украине основные боевые танки Leopard."Leopard лучшее решение, чем американский Abrams или французский Leclerc, по многим причинам", — заявил автор, добавив, что Германия не привлекала бы к себе столько внимания по этому вопросу, если бы танки поставила коалиция европейских государств. Так, министр по европейским делам Польши Конрад Шиманский очень жестко раскритиковал немцев за объемы поставляемой Украине военной помощи."Нерешительность некоторых государств представляет угрозу безопасности“, — цитирует его издание. Как отметил автор статьи, Германия считает себя проевропейской державой, но позиция Берлина по многим вопросам раздражает Европу. Президент Франции Эммануэль Макрон, например, недоволен тем, что ФРГ инвестирует сто миллиардов евро в закупку импортной военной техники из США, а не в совместные европейские проекты. При этом в самой Германии вопрос военной помощи Украине вызывает споры. Так, в середине октября глава ведомства канцлер Вольфганг Шмидт сравнил требования киевских властей предоставить танки "Леопард-2" с надеждами Третьего рейха на ракеты "Фау-2", которые пропаганда того времени называла чудо-оружием.Канцлер Олаф Шольц, со своей стороны, объяснял нежелание поставлять танки тем, что Берлин не будет предпринимать никаких шагов без согласования с союзниками по НАТО. По информации агентства Bloomberg, западные страны пришли к негласной договоренности не передавать ВСУ такую технику, так что Германия не хочет оказаться здесь первой и дать повод для обвинений в эскалации.На фоне российской спецоперации США и их партнеры продолжают накачивать Украину оружием. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221102/ukraina-1828565083.html
https://ria.ru/20221025/gospital-1826682424.html
https://ria.ru/20221103/sholts-1828894580.html
https://ria.ru/20221017/ukraina-1824534581.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_2f83faca07ef828f8c0e22c02a377167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, нато, эммануэль макрон, олаф шольц, m1 abrams
В мире, Украина, Германия, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, M1 Abrams
14:19 03.11.2022 (обновлено: 15:34 03.11.2022)
 
Германия вывела из себя союзников решением по Украине, пишут СМИ

Tagesspiegel: союзники недовольны объемами военной помощи Украине со стороны Германии

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Военная помощь Украине со стороны Германии и ее меры по борьбе с кризисом вызвали негодование союзников, пишет аналитик издания Der Tagesspiegel Кристоф фон Маршал.

"Почему только Берлин стоит у позорного столба?" — задается вопросом специалист.
Алексей Макеев - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 09:14
В Германии резко ответили послу Украины, оскорбившему Россию
По его мнению, раздражение вызвал отказ ФРГ поставлять Украине основные боевые танки Leopard.
"Leopard лучшее решение, чем американский Abrams или французский Leclerc, по многим причинам", — заявил автор, добавив, что Германия не привлекала бы к себе столько внимания по этому вопросу, если бы танки поставила коалиция европейских государств.
Так, министр по европейским делам Польши Конрад Шиманский очень жестко раскритиковал немцев за объемы поставляемой Украине военной помощи.
"Нерешительность некоторых государств представляет угрозу безопасности“, — цитирует его издание.
Автомобиль скорой помощи в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 16:27
Украина получит от Германии полевой госпиталь за девять миллионов евро
Как отметил автор статьи, Германия считает себя проевропейской державой, но позиция Берлина по многим вопросам раздражает Европу. Президент Франции Эммануэль Макрон, например, недоволен тем, что ФРГ инвестирует сто миллиардов евро в закупку импортной военной техники из США, а не в совместные европейские проекты.
При этом в самой Германии вопрос военной помощи Украине вызывает споры. Так, в середине октября глава ведомства канцлер Вольфганг Шмидт сравнил требования киевских властей предоставить танки "Леопард-2" с надеждами Третьего рейха на ракеты "Фау-2", которые пропаганда того времени называла чудо-оружием.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 11:14
Пользователи Twitter дали Шольцу неожиданный совет насчет Путина
Канцлер Олаф Шольц, со своей стороны, объяснял нежелание поставлять танки тем, что Берлин не будет предпринимать никаких шагов без согласования с союзниками по НАТО. По информации агентства Bloomberg, западные страны пришли к негласной договоренности не передавать ВСУ такую технику, так что Германия не хочет оказаться здесь первой и дать повод для обвинений в эскалации.
На фоне российской спецоперации США и их партнеры продолжают накачивать Украину оружием. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 10:35
В Германии рассказали, кто больше всех потеряет от ситуации на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияНАТОЭммануэль МакронОлаф ШольцM1 Abrams
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала