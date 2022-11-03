https://ria.ru/20221103/gaz-1828936136.html
США стали вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз
США стали вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз - РИА Новости, 03.11.2022
США стали вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз
Соединённые Штаты стали вторым крупнейшим поставщиком "голубого топлива" в Евросоюз, предоставляя его в сжиженном виде (СПГ), после Норвегии, сказал... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:55
2022-11-03T12:55
2022-11-03T12:58
природный газ
экономика
норвегия
россия
сша
евросоюз
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Соединённые Штаты стали вторым крупнейшим поставщиком "голубого топлива" в Евросоюз, предоставляя его в сжиженном виде (СПГ), после Норвегии, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на экономической конференции Банка Латвии, трансляция велась на сайте ЕК.Он напомнил, что поставки из России, которая была основным экспортером для ЕС, сократились."Мы смогли полностью изменить структуру поставщиков. Норвегия теперь крупнейший поставщик природного газа в Евросоюз, за которой следуют США с СПГ", - сообщил он.
https://ria.ru/20221103/gaz-1828922410.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природный газ, экономика, норвегия, россия, сша, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Природный газ, Экономика, Норвегия, Россия, США, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
12:55 03.11.2022 (обновлено: 12:58 03.11.2022)
США стали вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз
США стали вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз после Норвегии