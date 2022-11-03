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США стали вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз - РИА Новости, 03.11.2022
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США стали вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз
США стали вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз - РИА Новости, 03.11.2022
США стали вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз
Соединённые Штаты стали вторым крупнейшим поставщиком "голубого топлива" в Евросоюз, предоставляя его в сжиженном виде (СПГ), после Норвегии, сказал... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:55
2022-11-03T12:58
природный газ
экономика
норвегия
россия
сша
евросоюз
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Соединённые Штаты стали вторым крупнейшим поставщиком "голубого топлива" в Евросоюз, предоставляя его в сжиженном виде (СПГ), после Норвегии, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на экономической конференции Банка Латвии, трансляция велась на сайте ЕК.Он напомнил, что поставки из России, которая была основным экспортером для ЕС, сократились."Мы смогли полностью изменить структуру поставщиков. Норвегия теперь крупнейший поставщик природного газа в Евросоюз, за которой следуют США с СПГ", - сообщил он.
https://ria.ru/20221103/gaz-1828922410.html
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природный газ, экономика, норвегия, россия, сша, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Природный газ, Экономика, Норвегия, Россия, США, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
12:55 03.11.2022 (обновлено: 12:58 03.11.2022)
 
США стали вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз

США стали вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз после Норвегии

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа в ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Соединённые Штаты стали вторым крупнейшим поставщиком "голубого топлива" в Евросоюз, предоставляя его в сжиженном виде (СПГ), после Норвегии, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на экономической конференции Банка Латвии, трансляция велась на сайте ЕК.
Он напомнил, что поставки из России, которая была основным экспортером для ЕС, сократились.
"Мы смогли полностью изменить структуру поставщиков. Норвегия теперь крупнейший поставщик природного газа в Евросоюз, за которой следуют США с СПГ", - сообщил он.
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 12:13
Молдавия впервые импортировала газ по реверсу
 
Природный газЭкономикаНорвегияРоссияСШАЕвросоюзЕврокомиссияВ мире
 
 
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