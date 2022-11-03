https://ria.ru/20221103/gaz-1828936136.html

США стали вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз

США стали вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз - РИА Новости, 03.11.2022

США стали вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз

Соединённые Штаты стали вторым крупнейшим поставщиком "голубого топлива" в Евросоюз, предоставляя его в сжиженном виде (СПГ), после Норвегии, сказал... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T12:55

2022-11-03T12:55

2022-11-03T12:58

природный газ

экономика

норвегия

россия

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БРЮССЕЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Соединённые Штаты стали вторым крупнейшим поставщиком "голубого топлива" в Евросоюз, предоставляя его в сжиженном виде (СПГ), после Норвегии, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на экономической конференции Банка Латвии, трансляция велась на сайте ЕК.Он напомнил, что поставки из России, которая была основным экспортером для ЕС, сократились."Мы смогли полностью изменить структуру поставщиков. Норвегия теперь крупнейший поставщик природного газа в Евросоюз, за которой следуют США с СПГ", - сообщил он.

https://ria.ru/20221103/gaz-1828922410.html

норвегия

россия

сша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, экономика, норвегия, россия, сша, евросоюз, еврокомиссия, в мире