https://ria.ru/20221103/gaz-1828872616.html

Биржевые цены на газ в Европе растут из-за ожидания холодов, заявил эксперт

Биржевые цены на газ в Европе растут из-за ожидания холодов, заявил эксперт - РИА Новости, 03.11.2022

Биржевые цены на газ в Европе растут из-за ожидания холодов, заявил эксперт

Резкое повышение биржевых цен на газ в Европе после долгого снижения связано с тем, что участники торгов уже закладывают в котировки ожидаемое похолодание и... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T10:13

2022-11-03T10:13

2022-11-03T10:13

экономика

европа

россия

бкс мир инвестиций

евросоюз

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Резкое повышение биржевых цен на газ в Европе после долгого снижения связано с тем, что участники торгов уже закладывают в котировки ожидаемое похолодание и возможные сложности с доступностью сырья из-за выпадения трубопроводных поставок из России, и снижаться цены на газ теперь вряд ли будут, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.Накануне ближайшие газовые фьючерсы на бирже в Европе (по индексу TTF) закрыли торги ростом почти на 17%, до 1386,5 доллара за тысячу кубометров. При этом весь октябрь и первые дни ноября цены демонстрировали устойчивое снижение."Теплые дни заканчиваются, и основания для дальнейшего снижения цен на газ уже нет. Участники торгов постепенно закладывают в котировки ожидаемое похолодание и возможные сложности с доступностью газа из-за выпадения российских трубопроводных поставок", - сказал Галактионов.В начале марта эти газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Высокие цены сохранялись и в дальнейшем. И, хотя средняя расчетная цена ближайших фьючерсов, по подсчетам агентства на основе данных ICE, в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (-34,2% в месячном выражении), а в сентябре составляла 2093 доллара (-14,6%), еще в августе она была чуть выше 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Опрошенные агентством аналитики связывали снижение биржевых цен в Европе с прежних максимумов с высоким уровнем запасов газа в европейских подземных хранилищах - выше 90%. Также на это влияют мягкая осень в европейских странах, преодоление участниками рынка паники от ограничений поставок из России и усилия ЕС, направленные на искусственное сокращение спроса. Тем не менее, считают эксперты, в отопительный сезон цены вернутся к росту.

https://ria.ru/20221103/dizel-1828762998.html

https://ria.ru/20221103/mestorozhdeniya-1828842014.html

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экономика, европа, россия, бкс мир инвестиций, евросоюз