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Участие в саммите G20 подтвердили 17 глав государств
Участие в саммите G20 подтвердили 17 глав государств - РИА Новости, 03.11.2022
Участие в саммите G20 подтвердили 17 глав государств
Семнадцать глав государств подтвердили свое участие в саммите G20 на Бали, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя министерства иностранных дел... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:52
2022-11-03T12:52
2022-11-03T12:52
в мире
джоко видодо
владимир путин
бали
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большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Семнадцать глав государств подтвердили свое участие в саммите G20 на Бали, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзашаха.Как заявил Файзашах на брифинге в четверг, Индонезия ждет ответа еще от трех государственных лидеров. Он отметил, что по соображениям безопасности принимающая страна в этом году не будет называть имена ни подтвердивших свое участие, ни тех, кто этого пока не сделал.Представитель индонезийского МИД добавил, что президент страны Джоко Видодо может выступить с объявлением ближе к дате начала мероприятия.Президент РФ Владимир Путин заявил 31 октября, что еще не принял решение об участии в саммите G20.Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.
https://ria.ru/20221102/sammit-1828692764.html
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в мире, джоко видодо, владимир путин, бали, индонезия, россия, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Джоко Видодо, Владимир Путин, Бали, Индонезия, Россия, Большая двадцатка, Саммит G20
Участие в саммите G20 подтвердили 17 глав государств
МИД Индонезии заявил, что 17 глав государств подтвердили участие в саммите G20