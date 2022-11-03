https://ria.ru/20221103/g20-1828934944.html

Участие в саммите G20 подтвердили 17 глав государств

Участие в саммите G20 подтвердили 17 глав государств - РИА Новости, 03.11.2022

Участие в саммите G20 подтвердили 17 глав государств

Семнадцать глав государств подтвердили свое участие в саммите G20 на Бали, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя министерства иностранных дел... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T12:52

2022-11-03T12:52

2022-11-03T12:52

в мире

джоко видодо

владимир путин

бали

индонезия

россия

большая двадцатка

саммит g20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800860103_171:47:3042:1662_1920x0_80_0_0_51359b66314a0ce1b0329e42dc5d76eb.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Семнадцать глав государств подтвердили свое участие в саммите G20 на Бали, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзашаха.Как заявил Файзашах на брифинге в четверг, Индонезия ждет ответа еще от трех государственных лидеров. Он отметил, что по соображениям безопасности принимающая страна в этом году не будет называть имена ни подтвердивших свое участие, ни тех, кто этого пока не сделал.Представитель индонезийского МИД добавил, что президент страны Джоко Видодо может выступить с объявлением ближе к дате начала мероприятия.Президент РФ Владимир Путин заявил 31 октября, что еще не принял решение об участии в саммите G20.Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.

https://ria.ru/20221102/sammit-1828692764.html

https://ria.ru/20221101/g20-1828527618.html

бали

индонезия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джоко видодо, владимир путин, бали, индонезия, россия, большая двадцатка, саммит g20