Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ договорились о предельных ценах на газ для потребителей, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221103/frg-1828832115.html
В ФРГ договорились о предельных ценах на газ для потребителей, пишут СМИ
В ФРГ договорились о предельных ценах на газ для потребителей, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2022
В ФРГ договорились о предельных ценах на газ для потребителей, пишут СМИ
Власти ФРГ договорились о мерах по ограничению потребительских цен на газ и электроэнергию, которые позволят домохозяйствам в стране платить не более 12 центов... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T01:15
2022-11-03T02:08
цены на нефть
германия
украина
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg
БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Власти ФРГ договорились о мерах по ограничению потребительских цен на газ и электроэнергию, которые позволят домохозяйствам в стране платить не более 12 центов за киловатт-час газа и не более 40 центов за киловатт-час электроэнергии."Будет введена предельная цена на газ, которая поможет обеспечить условия, при которых домохозяйствам не придется платить более 12 центов за киловатт-час для удовлетворения основных потребностей. Это большое подспорье", - сказал Шольц журналистам по итогам заседания правительства ФРГ и руководства федеральных земель в среду. Трансляцию пресс-конференции в прямом эфире вел второй немецкий канал ZDF.При этом канцлер признал, что эта цена все еще выше той, по которой потребители в Германии оплачивали газ в прошлом. Вместе с тем это гораздо меньше, чем то, что некоторым жителям страны приходится платить сейчас.В настоящее время цены в рамках новых контрактов на поставку газа для потребителей составляют в среднем около 21 цента за киловатт-час, следует из резолюции участников встречи.Шольц добавил, что в ходе заседания также была достигнута договоренность по ограничению цен на электроэнергию. "Эта мера также призвана облегчить нагрузку на граждан. Здесь мы также установили предельную цену... что касается цен на электроэнергию, то мы ограничиваем цены... на уровне 40 центов за киловатт-час", - уточнил канцлер. По его словам, до начала российской спецоперации на Украине они были на уровне около 30 центов за киловатт-час для потребителей - иногда чуть выше, иногда чуть ниже.По словам канцлера, счета с новыми тарифами, учитывающими введение предельных цен, будут выставлены с 1 марта 2023 года.При этом авторы резолюции подчеркнули, что из-за ограниченного количества доступного газ, по-прежнему существует острая необходимость экономить как можно больше энергоносителя.
https://ria.ru/20221102/gaz-1828823836.html
https://ria.ru/20221102/gaz-1828788893.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a772ca5caec52fc5a9c6c5ed07890780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, германия, украина, в мире, экономика
Цены на нефть, Германия, Украина, В мире, Экономика
01:15 03.11.2022 (обновлено: 02:08 03.11.2022)
 
В ФРГ договорились о предельных ценах на газ для потребителей, пишут СМИ

ZDF: власти ФРГ договорились о предельных ценах на газ и электроэнергию для потребителей

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Власти ФРГ договорились о мерах по ограничению потребительских цен на газ и электроэнергию, которые позволят домохозяйствам в стране платить не более 12 центов за киловатт-час газа и не более 40 центов за киловатт-час электроэнергии.
"Будет введена предельная цена на газ, которая поможет обеспечить условия, при которых домохозяйствам не придется платить более 12 центов за киловатт-час для удовлетворения основных потребностей. Это большое подспорье", - сказал Шольц журналистам по итогам заседания правительства ФРГ и руководства федеральных земель в среду. Трансляцию пресс-конференции в прямом эфире вел второй немецкий канал ZDF.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Вчера, 23:32
Уровень заполненности газохранилищ ФРГ превысил 99 процентов
При этом канцлер признал, что эта цена все еще выше той, по которой потребители в Германии оплачивали газ в прошлом. Вместе с тем это гораздо меньше, чем то, что некоторым жителям страны приходится платить сейчас.
В настоящее время цены в рамках новых контрактов на поставку газа для потребителей составляют в среднем около 21 цента за киловатт-час, следует из резолюции участников встречи.
Шольц добавил, что в ходе заседания также была достигнута договоренность по ограничению цен на электроэнергию. "Эта мера также призвана облегчить нагрузку на граждан. Здесь мы также установили предельную цену... что касается цен на электроэнергию, то мы ограничиваем цены... на уровне 40 центов за киловатт-час", - уточнил канцлер. По его словам, до начала российской спецоперации на Украине они были на уровне около 30 центов за киловатт-час для потребителей - иногда чуть выше, иногда чуть ниже.
По словам канцлера, счета с новыми тарифами, учитывающими введение предельных цен, будут выставлены с 1 марта 2023 года.
При этом авторы резолюции подчеркнули, что из-за ограниченного количества доступного газ, по-прежнему существует острая необходимость экономить как можно больше энергоносителя.
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Вчера, 19:43
Цены на газ в Европе превысили 1350 долларов за тысячу кубов
 
Цены на нефтьГерманияУкраинаВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала