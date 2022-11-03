https://ria.ru/20221103/evrosoyuz-1828842712.html

Темпы закачки газа в ПХГ Евросоюза снизились на 16 процентов, заявили в GIE

Темпы закачки газа в ПХГ Евросоюза снизились на 16 процентов, заявили в GIE - РИА Новости, 03.11.2022

Темпы закачки газа в ПХГ Евросоюза снизились на 16 процентов, заявили в GIE

Средние темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) Евросоюза за месяц снизились на 16 процентов, до 0,21 процентного пункта (п.п.) в сутки, в то же время... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T04:52

2022-11-03T04:52

2022-11-03T05:58

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Елена Савинова. Средние темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) Евросоюза за месяц снизились на 16 процентов, до 0,21 процентного пункта (п.п.) в сутки, в то же время показатель выше прошлогоднего в 3,5 раза, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).Достаточно высокая для октября интенсивность закачки в ПХГ Европы была обеспечена в первую очередь за счет существенного увеличения закупки сжиженного газа (СПГ), объяснил РИА Новости консультант "ВЫГОН Консалтинг" Иван Тимонин."Если в 2021 году регион импортировал 75 миллионов тонн (СПГ - ред.), то, исходя из текущий динамики, по итогам 2022 года данный показатель вырастет более чем в полтора раза - до порядка 120 миллионов тонн. При этом дополнительные объемы продукта привлекались в регион сформировавшейся на рынке ценовой премией: значительная часть поставок, изначально предназначавшихся для азиатских потребителей, была перенаправлена экспортерами в Европу", — сказал Тимонин."Кроме того, определенную роль внесло... и сокращение спроса на фоне высоких цен", — добавил аналитик, отметив, что вопрос энергетической безопасности Европы все еще остается открытым из-за сокращения объемов российских поставок.Однако, отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, "ключевое отличие этой зимы от предыдущих — сильное сокращение российских поставок".Хранилища заполнены лучше прежнегоОбщая емкость ПХГ региона составляет порядка 110 миллиардов кубометров, в настоящее время они заполнены на 94,76%, или примерно 102,7 миллиарда кубометров. В то же время в осенне-зимний период ЕС, как правило, потребляет порядка 250 миллиардов кубометров, то есть текущие запасы позволяют покрыть всего порядка 40% спроса, отмечали ранее аналитики. Однако в материалах Еврокомиссии сообщалось, что ПХГ обычно обеспечивают только 25–30% потребляемого в Европе зимой газа.Закачка газа в октябре была в 3,5 раза интенсивнее, чем в октябре прошлого года, а средний уровень заполненности подземных хранилищ ЕС по состоянию на 31 октября почти на 18 процентных пунктов выше, чем годом ранее. По сравнению со средним уровнем 2016−2020 годов, 31 октября 2022 года средний уровень заполненности подземных хранилищ в ЕС был примерно на 3,5 процентного пункта выше, но на 1,2% ниже, чем 31 октября 2019 и 2020 годов.Средние темпы закачки газа в подземные хранилища Евросоюза в мае текущего года составили 0,45 процентного пункта, в июне - 0,37 п.п., в июле - 0,36 п.п., в августе - 0,37 п.п., а в сентябре - 0,25 п.п.Как много Европа СПГ закупалаПо словам эксперта Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Кирилла Родионова, в первом и втором кварталах 2022 года среднесуточный объем поставок СПГ в Евросоюз составлял 321 и 338 миллионов кубометров соответственно против 216 миллионов в конце 2021 года. В третьем квартале поставки чуть снизились, до 318 миллионов кубометров в сутки."Доля СПГ в структуре газового импорта ЕС выросла с 22% в четвертом квартале 2021 года до 36% в третьем квартале 2022 года. Это во многом позволило компенсировать сокращение трубопроводных поставок из России - с 366 миллионов кубометров в сутки в четвертом квартале 2021 года до 108 миллионов в третьем квартале 2022 года. При этом трубопроводные поставки из всех других источников, в том числе Норвегии, Азербайджана и стран Северной Африки, увеличились за этот период с 414 миллионов кубометров в сутки до 467 миллионов", - сообщил Родионов.В результате суммарный импорт газа в Евросоюзе, говорит эксперт ИРТТЭК, составил 1,045 и 1,055 миллиарда кубометров в сутки в первом и втором кварталах текущего года против 995 миллионов в четвертом квартале прошлого. Из-за снижения поставок из РФ в третьем квартале импорт сократился до 894 миллионов кубометров в сутки. Однако летний сезон и экономия сырья снизили потребление, что помогло сохранить темпы закачки в июле-сентябре почти на том же уровне, что и в апреле-июне.Зимой может быть пустоОднако, считают эксперты, высокий уровень заполненности хранилищ не является гарантией беспроблемного прохождения осенне-зимнего периода. "И дело даже не в общем объеме запасов газа, а в технологических ограничениях максимального отбора в пиковые периоды, так как без постоянной "подпитки" от текущих поставок одними ПХГ потребности в морозные дни обеспечить практически невозможно", - говорит заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.Кроме того, так как теперь Европа основной объем газа получает в сжиженном виде, а замещение российских трубопроводных поставок идет преимущественно свободными объемами, то есть незаконтрактованными или доступными к переназначению в рамках действующих контрактов, есть риск, что при появлении дополнительного спроса и соответствующего роста цен танкеры быстро развернутся в сторону более выгодного покупателя.Хранилища же способны обеспечивать менее 40% спроса Евросоюза на газ в период отбора, который происходит в холодные месяцы - с ноября по апрель, отмечает Тимонин. Соответственно, 60% потребностей придется закрывать за счет импорта, что в условиях ограничения российских поставок будет вызывать затруднения. "Компенсировать же ушедшие объемы с наибольшей вероятностью регион продолжит с помощью закупки СПГ и предложения поставщикам ценовой премии", - добавляет эксперт "ВЫГОН Консалтинг".Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежеквартальном отчете по рынку газа отмечало, что в феврале газовые хранилища будут заполнены менее чем на 20% при высоком уровне предложения СПГ и почти на 5% при условии низкого, если Европа перестанет получать газ из РФ совсем. Падение запасов до этих уровней может повысить риск перебоев с поставками в случае поздних холодов, писало МЭА, отмечая, что поможет чуть повысить заполненность только снижение потребления зимой на 9-13%.Надежда на будущееПо оценкам Тимонина, в 2023 году с высокой вероятностью будет наблюдаться аналогичная ситуация на фоне сохранения дефицита газа на европейском рынке. Существенных же изменений на мировом рынке можно ожидать после 2025 года, когда начнут работу крупные заводы по сжижению газа в США, Катаре и других регионах.

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