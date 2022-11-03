https://ria.ru/20221103/evrosoyuz-1828731332.html

Непомерные амбиции. Кто погубит Евросоюз

Непомерные амбиции. Кто погубит Евросоюз - РИА Новости, 03.11.2022

Непомерные амбиции. Кто погубит Евросоюз

Западные СМИ обсуждают тектонические сдвиги в ЕС, которые могут привести к развалу. Дело во Франции и Германии. Амбиции президента Эммануэля Макрона выходят... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T08:00

2022-11-03T08:00

2022-11-03T08:07

в мире

цены на нефть

эммануэль макрон

олаф шольц

матеуш моравецкий

германия

париж

берлин (город)

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Западные СМИ обсуждают тектонические сдвиги в ЕС, которые могут привести к развалу. Дело во Франции и Германии. Амбиции президента Эммануэля Макрона выходят далеко за пределы Пятой республики, а канцлер Олаф Шольц, наоборот, прежде всего думает о ФРГ. Что происходит в Евросоюзе — в материале РИА Новости.Глобальная политикаНемецкие и французские СМИ обратили внимание на конфликт между Макроном и Шольцем после их встречи в Париже 26 октября, когда президент Франции отменил совместную пресс-конференцию. До этого о серьезных разногласиях сообщали преимущественно со ссылкой на неназванные источники.Причина противостояния — энергетический кризис. Берлин решил выделить своим предприятиям помощь в 200 миллиардов евро. В Париже посчитали, что другие компании из-за этого оказались в неравных условиях — такие траты в ЕС больше никому не по силам. Макрона поддерживают как минимум Варшава, Хельсинки и Таллин. Так, польский премьер Матеуш Моравецкий обвиняет Шольца в разрушении единого европейского энергорынка. Главы эстонского и финского правительств Кая Каллас и Санна Марин жалуются на то, что немцы получили преимущество перед другими европейцами.В Париже недовольны и подходом Берлина к проблеме европейской безопасности. Бундесвер перевооружается за счет американских поставок, в том числе истребителей F-35 и систем ПВО "Патриот", но не пользуется продукцией французского ВПК. Журналисты считают, что Шольц доверил США не только внешнюю политику своей страны, но и оборону. При этом пресса игнорирует призывы канцлера к скоординированным закупкам оружия и созданию к 2025 году сил быстрого реагирования ЕС.С третьего по пятое ноября Шольц будет с визитом в Китае, где встретится с председателем Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Кэцяном. Канцлер надеется обсудить ситуацию на Украине и в Восточной Азии, а также изменение климата. Макрон и на это обиделся: он уверен, что должен был поехать в Пекин вместе с немецким коллегой, отмечает издание Politico.Кроме того, Шольц выступает за дальнейшее расширение Евросоюза за счет Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии, в то время как Макрон хочет вывести ЕС на более глубокую интеграцию в его нынешнем составе. Для Берлина подключение новых государств было бы выгодным — тогда центр "мягкой конфедерации" сместился бы в сторону немцев. А внутреннее укрепление ЕС только возложит на ФРГ дополнительные обязательства.Наполеоновские планыКритикуя Шольца, президент Франции выражает мнение многих европейских государств, которые опасаются экономической зависимости от Берлина в условиях затяжного кризиса. При этом Макрон, пользуясь отсутствием харизмы у немецкого канцлера, пытается доминировать в медиапространстве. И мечтает войти в историю как великий европейский лидер. Его интересы распространяются на Ближний Восток, Африку и даже Южный Кавказ, где Париж надеется разрешить армяно-азербайджанский конфликт и потеснить таким образом Россию.Прежде у Франции не было проблем в Евросоюзе — Берлин вытаскивал на себе экономику, а французы отвечали за идейное наполнение. В 2019-м Макрон и предыдущий канцлер Германии Ангела Меркель подписали договор о сотрудничестве и интеграции, согласно которому две страны обязались взаимодействовать в политике, экономике и обороне. Однако Шольц разрушил идиллию."Франко-немецкий тандем сошел с рельсов, и ни Париж, ни Берлин, похоже, не в состоянии вернуть велосипед на место, чтобы начать все заново", — пишет французская Le Figaro. По версии издания, раньше дуэт двух стран тянул всю Европу вперед, но теперь об этом можно забыть.Последствия разлада уже сказываются на европейцах. К примеру, Макрон торпедировал идею Шольца о строительстве нового газопровода из Барселоны в Марсель и далее — в Центральную и Северную Европу. Испания и Португалия на это согласились, но в Париже посчитали, что труба противоречит "зеленой" повестке.При этом, как отмечает Politico, Макрон, возможно, специально саботировал проект, чтобы европейцы пользовались французскими АЭС. Причем переубедил Лиссабон и Мадрид, где теперь тоже выступают за "зеленый коридор", по которому после 2030-го на север будут поставлять в основном водород. Правда, строительство завершат гораздо позже, чем предполагалось реализовать немецкий план.Между империей и изоляциейСтарший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Андрей Кудрявцев считает, что причина обострения отношений — слишком скромные амбиции Германии."Франция всегда старалась компенсировать экономическую слабость по отношению к ФРГ за счет преимущества в ВПК, статуса члена Совбеза ООН и ядерной державы. Долгое время пара Берлин — Париж выступала двигателем европейского строительства. Согласованные решения задавали тон и вектор развития для всего ЕС, — говорит эксперт. — Но теперь у Германии пропали сколько-нибудь выдающиеся геополитические запросы. Немцы добились экономического успеха, а в военно-политическом смысле остались "карликами". Однако их это вполне устраивает".Немцы хотят видеть Германию новой Швейцарией, а французы нацелены на мировое лидерство. Масла в огонь подлили и вполне материальные трудности."Экономическая слабость размывает позиции Франции на международной арене. При этом французы долгое время игнорировали крайне сложные энергетические проблемы Берлина. В результате немцы больше не видят необходимости демонстрировать близость с Парижем. Интеграционные процессы в Евросоюзе если не остановились, то начали терять скорость", — считает Кудрявцев.Руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов уверен, что во всем виноваты лидерские амбиции Макрона. "Главы Франции и Германии решают, кто из них хозяин Евросоюза номер один, а кто — номер два, — поясняет эксперт. — На этом фоне мы видим спекуляции на тему зависимости Берлина от США".По его словам, неудачные июньские парламентские выборы сильно ослабили Макрона. Поскольку во внутренней политике у него ничего не получается, он взялся за внешнюю. При этом Шольц оказался более сдержанными и позволил коллеге заниматься самовыражением. Но позиций канцлер все равно не сдает.Впрочем, по мнению экспертов, есть вероятность, что до конца года стороны достигнут компромисса. Что касается межличностных отношений Макрона и Шольца, то дружбы между ними не выйдет, но сработаться они могут. Однако если амбиции французского президента все же перевесят государственные интересы, пострадает весь Евросоюз.

https://ria.ru/20221031/armeniya-1828281453.html

https://ria.ru/20220627/politika-1797619062.html

https://ria.ru/20221027/politika-1826997099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, эммануэль макрон, олаф шольц, матеуш моравецкий, германия, париж, берлин (город), евросоюз, бундесвер германии, патриот, f-35, политика