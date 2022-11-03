21:28 03.11.2022 (обновлено: 22:44 03.11.2022)
В Турции заявили о долгосрочном сотрудничестве с Россией по газовому хабу
Представитель Эрдогана Калын: предложение Путина по газовому хабу нацелено на перспективу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
СТАМБУЛ, 3 ноя — РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина по газовому хабу в Турции рассчитано на долгосрочную перспективу, оно не связано с ситуацией на Украине, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью CNN Turk.
"Я считаю, что это предложение президента было рассчитано на долгосрочную перспективную и связывать ее с ситуацией на Украине неправильно", — отметил Калын.
Он также выразил уверенность, что в будущем газовая торговля между Москвой и ЕС нормализуется. Сейчас, по мнению представителя президента, Европе выгоднее получать российский газ через Турцию, а не строить альтернативные маршруты.
Создать в Турции газовый хаб предложил в октябре Владимир Путин. По его словам, это позволит восполнить утраченные объемы прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, а уровень безопасности значительно повысится.
Позднее на встрече с турецким лидером Путин отметил, что создание хаба позволит спокойно регулировать цену "на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски". Как отметил Реджеп Эрдоган, они с российским коллегой достигли договоренности по этому вопросу, а Европа сможет получать российский газ через Турцию.
Сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" в конце сентября произошли теракты. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
2 ноября, 22:27Эрдоган назвал возможное место газового хаба в Турции