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В Турции заявили о долгосрочном сотрудничестве с Россией по газовому хабу - РИА Новости, 03.11.2022
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В Турции заявили о долгосрочном сотрудничестве с Россией по газовому хабу
В Турции заявили о долгосрочном сотрудничестве с Россией по газовому хабу - РИА Новости, 03.11.2022
В Турции заявили о долгосрочном сотрудничестве с Россией по газовому хабу
Предложение президента России Владимира Путина по газовому хабу в Турции рассчитано на долгосрочную перспективу, оно не связано с ситуацией на Украине, заявил... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T21:28
2022-11-03T22:44
турция
украина
цены на нефть
владимир путин
ибрагим калын
россия
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СТАМБУЛ, 3 ноя — РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина по газовому хабу в Турции рассчитано на долгосрочную перспективу, оно не связано с ситуацией на Украине, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью CNN Turk.Он также выразил уверенность, что в будущем газовая торговля между Москвой и ЕС нормализуется. Сейчас, по мнению представителя президента, Европе выгоднее получать российский газ через Турцию, а не строить альтернативные маршруты.Создать в Турции газовый хаб предложил в октябре Владимир Путин. По его словам, это позволит восполнить утраченные объемы прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, а уровень безопасности значительно повысится.Позднее на встрече с турецким лидером Путин отметил, что создание хаба позволит спокойно регулировать цену "на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски". Как отметил Реджеп Эрдоган, они с российским коллегой достигли договоренности по этому вопросу, а Европа сможет получать российский газ через Турцию.Сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" в конце сентября произошли теракты. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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турция, украина, цены на нефть, владимир путин, ибрагим калын, россия
Турция, Украина, Цены на нефть, Владимир Путин, Ибрагим Калын, Россия
21:28 03.11.2022 (обновлено: 22:44 03.11.2022)
 
В Турции заявили о долгосрочном сотрудничестве с Россией по газовому хабу

Представитель Эрдогана Калын: предложение Путина по газовому хабу нацелено на перспективу

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 3 ноя — РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина по газовому хабу в Турции рассчитано на долгосрочную перспективу, оно не связано с ситуацией на Украине, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью CNN Turk.
"Я считаю, что это предложение президента было рассчитано на долгосрочную перспективную и связывать ее с ситуацией на Украине неправильно", — отметил Калын.
Он также выразил уверенность, что в будущем газовая торговля между Москвой и ЕС нормализуется. Сейчас, по мнению представителя президента, Европе выгоднее получать российский газ через Турцию, а не строить альтернативные маршруты.
Создать в Турции газовый хаб предложил в октябре Владимир Путин. По его словам, это позволит восполнить утраченные объемы прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, а уровень безопасности значительно повысится.
Позднее на встрече с турецким лидером Путин отметил, что создание хаба позволит спокойно регулировать цену "на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски". Как отметил Реджеп Эрдоган, они с российским коллегой достигли договоренности по этому вопросу, а Европа сможет получать российский газ через Турцию.
Сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" в конце сентября произошли теракты. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 22:27
Эрдоган назвал возможное место газового хаба в Турции
 
ТурцияУкраинаЦены на нефтьВладимир ПутинИбрагим КалынРоссия
 
 
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