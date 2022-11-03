https://ria.ru/20221103/erdogan-1829125770.html

В Турции заявили о долгосрочном сотрудничестве с Россией по газовому хабу

В Турции заявили о долгосрочном сотрудничестве с Россией по газовому хабу - РИА Новости, 03.11.2022

В Турции заявили о долгосрочном сотрудничестве с Россией по газовому хабу

Предложение президента России Владимира Путина по газовому хабу в Турции рассчитано на долгосрочную перспективу, оно не связано с ситуацией на Украине, заявил... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T21:28

2022-11-03T21:28

2022-11-03T22:44

турция

украина

цены на нефть

владимир путин

ибрагим калын

россия

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СТАМБУЛ, 3 ноя — РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина по газовому хабу в Турции рассчитано на долгосрочную перспективу, оно не связано с ситуацией на Украине, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью CNN Turk.Он также выразил уверенность, что в будущем газовая торговля между Москвой и ЕС нормализуется. Сейчас, по мнению представителя президента, Европе выгоднее получать российский газ через Турцию, а не строить альтернативные маршруты.Создать в Турции газовый хаб предложил в октябре Владимир Путин. По его словам, это позволит восполнить утраченные объемы прокачки по "Северным потокам". Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, а уровень безопасности значительно повысится.Позднее на встрече с турецким лидером Путин отметил, что создание хаба позволит спокойно регулировать цену "на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски". Как отметил Реджеп Эрдоган, они с российским коллегой достигли договоренности по этому вопросу, а Европа сможет получать российский газ через Турцию.Сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" в конце сентября произошли теракты. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20221102/gaz-1828816739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

турция, украина, цены на нефть, владимир путин, ибрагим калын, россия