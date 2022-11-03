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В Энергодаре готовят резервные варианты на случай остановки подачи тепла - РИА Новости, 03.11.2022
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В Энергодаре готовят резервные варианты на случай остановки подачи тепла
В Энергодаре готовят резервные варианты на случай остановки подачи тепла - РИА Новости, 03.11.2022
В Энергодаре готовят резервные варианты на случай остановки подачи тепла
В Энергодаре на случай полного прекращения подачи тепла с Запорожской АЭС разворачивают резервные варианты для обеспечения теплоснабжения населения, сообщил в... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:45
2022-11-03T12:45
владимир рогов
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
росэнергоатом
жкх
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. В Энергодаре на случай полного прекращения подачи тепла с Запорожской АЭС разворачивают резервные варианты для обеспечения теплоснабжения населения, сообщил в четверг председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что два энергоблока Запорожской АЭС переведены в состояние "горячего останова", что позволило возобновить подачу теплоснабжения в Энергодаре. После этого украинская сторона, по словам советника гендиректора "Росэнергоатома" Рената Карчаа, обесточила две линии Запорожской АЭС, в результате чего атомная станция перешла на обеспечение собственных нужд за счет дизель-генераторов."Сложившаяся ситуация может сказаться на теплоснабжении Энергодара. На случай полного прекращения подачи тепла с Запорожской АЭС в городе разворачивают резервные варианты с использованием газа и альтернативных источников тепла", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, будут предприняты все меры, чтобы обеспечить город теплоснабжением.
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владимир рогов, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, росэнергоатом, жкх, россия
Владимир Рогов, Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС, Росэнергоатом, ЖКХ, Россия
12:45 03.11.2022
 
В Энергодаре готовят резервные варианты на случай остановки подачи тепла

Рогов: в Энергодаре разворачивают резервные варианты для обеспечения теплоснабжения

© РИА Новости / Виктор ЗванцевВъезд в Энергодар
Въезд в Энергодар - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Виктор Званцев
Въезд в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. В Энергодаре на случай полного прекращения подачи тепла с Запорожской АЭС разворачивают резервные варианты для обеспечения теплоснабжения населения, сообщил в четверг председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что два энергоблока Запорожской АЭС переведены в состояние "горячего останова", что позволило возобновить подачу теплоснабжения в Энергодаре. После этого украинская сторона, по словам советника гендиректора "Росэнергоатома" Рената Карчаа, обесточила две линии Запорожской АЭС, в результате чего атомная станция перешла на обеспечение собственных нужд за счет дизель-генераторов.
"Сложившаяся ситуация может сказаться на теплоснабжении Энергодара. На случай полного прекращения подачи тепла с Запорожской АЭС в городе разворачивают резервные варианты с использованием газа и альтернативных источников тепла", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, будут предприняты все меры, чтобы обеспечить город теплоснабжением.
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Владимир РоговЭнергодарЗапорожская областьЗапорожская АЭСРосэнергоатомЖКХРоссия
 
 
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