https://ria.ru/20221103/energodar-1828932647.html

В Энергодаре готовят резервные варианты на случай остановки подачи тепла

В Энергодаре готовят резервные варианты на случай остановки подачи тепла - РИА Новости, 03.11.2022

В Энергодаре готовят резервные варианты на случай остановки подачи тепла

В Энергодаре на случай полного прекращения подачи тепла с Запорожской АЭС разворачивают резервные варианты для обеспечения теплоснабжения населения, сообщил в... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T12:45

2022-11-03T12:45

2022-11-03T12:45

владимир рогов

энергодар

запорожская область

запорожская аэс

росэнергоатом

жкх

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. В Энергодаре на случай полного прекращения подачи тепла с Запорожской АЭС разворачивают резервные варианты для обеспечения теплоснабжения населения, сообщил в четверг председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что два энергоблока Запорожской АЭС переведены в состояние "горячего останова", что позволило возобновить подачу теплоснабжения в Энергодаре. После этого украинская сторона, по словам советника гендиректора "Росэнергоатома" Рената Карчаа, обесточила две линии Запорожской АЭС, в результате чего атомная станция перешла на обеспечение собственных нужд за счет дизель-генераторов."Сложившаяся ситуация может сказаться на теплоснабжении Энергодара. На случай полного прекращения подачи тепла с Запорожской АЭС в городе разворачивают резервные варианты с использованием газа и альтернативных источников тепла", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, будут предприняты все меры, чтобы обеспечить город теплоснабжением.

https://ria.ru/20221102/energodar-1828579526.html

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владимир рогов, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, росэнергоатом, жкх, россия