https://ria.ru/20221103/energodar-1828932647.html
В Энергодаре готовят резервные варианты на случай остановки подачи тепла
В Энергодаре готовят резервные варианты на случай остановки подачи тепла - РИА Новости, 03.11.2022
В Энергодаре готовят резервные варианты на случай остановки подачи тепла
В Энергодаре на случай полного прекращения подачи тепла с Запорожской АЭС разворачивают резервные варианты для обеспечения теплоснабжения населения, сообщил в... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:45
2022-11-03T12:45
2022-11-03T12:45
владимир рогов
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
росэнергоатом
жкх
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824658646_0:443:2731:1979_1920x0_80_0_0_995eb6ff5061508559b0f77ee91eb47c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. В Энергодаре на случай полного прекращения подачи тепла с Запорожской АЭС разворачивают резервные варианты для обеспечения теплоснабжения населения, сообщил в четверг председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее сообщалось, что два энергоблока Запорожской АЭС переведены в состояние "горячего останова", что позволило возобновить подачу теплоснабжения в Энергодаре. После этого украинская сторона, по словам советника гендиректора "Росэнергоатома" Рената Карчаа, обесточила две линии Запорожской АЭС, в результате чего атомная станция перешла на обеспечение собственных нужд за счет дизель-генераторов."Сложившаяся ситуация может сказаться на теплоснабжении Энергодара. На случай полного прекращения подачи тепла с Запорожской АЭС в городе разворачивают резервные варианты с использованием газа и альтернативных источников тепла", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, будут предприняты все меры, чтобы обеспечить город теплоснабжением.
https://ria.ru/20221102/energodar-1828579526.html
энергодар
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824658646_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5a35d8932348ccad96493000bfe2bba6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, росэнергоатом, жкх, россия
Владимир Рогов, Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС, Росэнергоатом, ЖКХ, Россия
В Энергодаре готовят резервные варианты на случай остановки подачи тепла
Рогов: в Энергодаре разворачивают резервные варианты для обеспечения теплоснабжения