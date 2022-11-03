https://ria.ru/20221103/elbrus-1828871968.html

На Эльбрусе приостановили работу подъемников из-за непогоды

На Эльбрусе приостановили работу подъемников из-за непогоды - РИА Новости, 03.11.2022

На Эльбрусе приостановили работу подъемников из-за непогоды

Подъемники на Эльбрусе временно закрыли из-за непогоды, сообщает администрация курорта. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T10:13

2022-11-03T10:13

2022-11-03T10:13

туризм

эльбрус

погода

новости - туризм

курорт

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761693440_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_372b2ee7c35c2e5552d96745540edbfe.jpg

НАЛЬЧИК, 3 ноя — РИА Новости. Подъемники на Эльбрусе временно закрыли из-за непогоды, сообщает администрация курорта."В четверг канатные дороги не работают в связи с плохими погодными условиями", — уточняют в пресс-службе.Отмечается, что на Гарабаши (верхняя станция) сейчас метель, порывы ветра достигают 30 метров в секунду.

https://ria.ru/20221013/elbrus-1823772834.html

эльбрус

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

эльбрус, погода, новости - туризм, курорт, туризм