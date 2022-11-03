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На Эльбрусе приостановили работу подъемников из-за непогоды - РИА Новости, 03.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221103/elbrus-1828871968.html
На Эльбрусе приостановили работу подъемников из-за непогоды
На Эльбрусе приостановили работу подъемников из-за непогоды - РИА Новости, 03.11.2022
На Эльбрусе приостановили работу подъемников из-за непогоды
Подъемники на Эльбрусе временно закрыли из-за непогоды, сообщает администрация курорта. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T10:13
2022-11-03T10:13
туризм
эльбрус
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НАЛЬЧИК, 3 ноя — РИА Новости. Подъемники на Эльбрусе временно закрыли из-за непогоды, сообщает администрация курорта."В четверг канатные дороги не работают в связи с плохими погодными условиями", — уточняют в пресс-службе.Отмечается, что на Гарабаши (верхняя станция) сейчас метель, порывы ветра достигают 30 метров в секунду.
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эльбрус, погода, новости - туризм, курорт, туризм
Туризм, Эльбрус, Погода, Новости - Туризм, Курорт, Туризм
10:13 03.11.2022
 
На Эльбрусе приостановили работу подъемников из-за непогоды

Канатные дороги на Эльбрусе не работают из-за плохих погодных условий

© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в медиабанкОткрытие горнолыжного сезона в Приэльбрусье
Открытие горнолыжного сезона в Приэльбрусье - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Антон Подгайко
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НАЛЬЧИК, 3 ноя — РИА Новости. Подъемники на Эльбрусе временно закрыли из-за непогоды, сообщает администрация курорта.
"В четверг канатные дороги не работают в связи с плохими погодными условиями", — уточняют в пресс-службе.
Отмечается, что на Гарабаши (верхняя станция) сейчас метель, порывы ветра достигают 30 метров в секунду.
Отдыхающий возле канатной дороги на станции Гарабаши горнолыжного курорта Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 19:21Туризм
На Эльбрусе можно оплатить проезд на канатных дорогах банковской картой
 
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