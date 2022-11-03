https://ria.ru/20221103/elbrus-1828871968.html
На Эльбрусе приостановили работу подъемников из-за непогоды
На Эльбрусе приостановили работу подъемников из-за непогоды - РИА Новости, 03.11.2022
На Эльбрусе приостановили работу подъемников из-за непогоды
Подъемники на Эльбрусе временно закрыли из-за непогоды, сообщает администрация курорта. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T10:13
2022-11-03T10:13
2022-11-03T10:13
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НАЛЬЧИК, 3 ноя — РИА Новости. Подъемники на Эльбрусе временно закрыли из-за непогоды, сообщает администрация курорта."В четверг канатные дороги не работают в связи с плохими погодными условиями", — уточняют в пресс-службе.Отмечается, что на Гарабаши (верхняя станция) сейчас метель, порывы ветра достигают 30 метров в секунду.
https://ria.ru/20221013/elbrus-1823772834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльбрус, погода, новости - туризм, курорт, туризм
Туризм, Эльбрус, Погода, Новости - Туризм, Курорт, Туризм
На Эльбрусе приостановили работу подъемников из-за непогоды
Канатные дороги на Эльбрусе не работают из-за плохих погодных условий