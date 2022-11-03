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Экспорт из США в Россию в сентябре стал максимальным с марта - РИА Новости, 03.11.2022
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Экспорт из США в Россию в сентябре стал максимальным с марта
Экспорт из США в Россию в сентябре стал максимальным с марта - РИА Новости, 03.11.2022
Экспорт из США в Россию в сентябре стал максимальным с марта
Объемы поставок американских товаров в Россию в сентябре достигли 90,4 миллиона долларов, свидетельствуют данные, опубликованные в докладе Бюро переписи... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T17:57
2022-11-03T19:39
экономика
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сша
экспорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Объемы поставок американских товаров в Россию в сентябре достигли 90,4 миллиона долларов, свидетельствуют данные, опубликованные в докладе Бюро переписи населения — главного статистического ведомства США.Этот показатель стал максимальным по значению с марта текущего года. Согласно данным ведомства, финансовый объем экспорта американской продукции в сентябре превысил показатели каждого из прошедших пяти месяцев. В августе он составлял 66,8 миллиона долларов, в июле — 82,5 миллиона долларов. В целом же, по сравнению с началом текущего года, сумма экспорта американских товаров в Россию снизилась на 306,4 миллиона долларов.Вместе с тем, объем продаж российской продукции в США в денежном выражении снизился с 522,1 миллиона долларов в августе до 332,1 миллиона долларов в сентябре, обновив минимальное значение с начала года. Еще в январе 2022 года этот показатель составлял 1,959 миллиарда долларов.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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экономика, россия, сша, экспорт, в мире, торговля
Экономика, Россия, США, Экспорт, В мире, Торговля
17:57 03.11.2022 (обновлено: 19:39 03.11.2022)
 
Экспорт из США в Россию в сентябре стал максимальным с марта

Экспорт товаров из США в Россию достиг максимума с марта — 90,4 миллиона долларов

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры во Владивостокском морском рыбном порту
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском рыбном порту - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Грузовые контейнеры во Владивостокском морском рыбном порту. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Объемы поставок американских товаров в Россию в сентябре достигли 90,4 миллиона долларов, свидетельствуют данные, опубликованные в докладе Бюро переписи населения — главного статистического ведомства США.
Этот показатель стал максимальным по значению с марта текущего года. Согласно данным ведомства, финансовый объем экспорта американской продукции в сентябре превысил показатели каждого из прошедших пяти месяцев. В августе он составлял 66,8 миллиона долларов, в июле — 82,5 миллиона долларов.
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В целом же, по сравнению с началом текущего года, сумма экспорта американских товаров в Россию снизилась на 306,4 миллиона долларов.
Вместе с тем, объем продаж российской продукции в США в денежном выражении снизился с 522,1 миллиона долларов в августе до 332,1 миллиона долларов в сентябре, обновив минимальное значение с начала года. Еще в январе 2022 года этот показатель составлял 1,959 миллиарда долларов.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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