https://ria.ru/20221103/eksport-1829075368.html

Экспорт из США в Россию в сентябре стал максимальным с марта

Экспорт из США в Россию в сентябре стал максимальным с марта - РИА Новости, 03.11.2022

Экспорт из США в Россию в сентябре стал максимальным с марта

Объемы поставок американских товаров в Россию в сентябре достигли 90,4 миллиона долларов, свидетельствуют данные, опубликованные в докладе Бюро переписи... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T17:57

2022-11-03T17:57

2022-11-03T19:39

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ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Объемы поставок американских товаров в Россию в сентябре достигли 90,4 миллиона долларов, свидетельствуют данные, опубликованные в докладе Бюро переписи населения — главного статистического ведомства США.Этот показатель стал максимальным по значению с марта текущего года. Согласно данным ведомства, финансовый объем экспорта американской продукции в сентябре превысил показатели каждого из прошедших пяти месяцев. В августе он составлял 66,8 миллиона долларов, в июле — 82,5 миллиона долларов. В целом же, по сравнению с началом текущего года, сумма экспорта американских товаров в Россию снизилась на 306,4 миллиона долларов.Вместе с тем, объем продаж российской продукции в США в денежном выражении снизился с 522,1 миллиона долларов в августе до 332,1 миллиона долларов в сентябре, обновив минимальное значение с начала года. Еще в январе 2022 года этот показатель составлял 1,959 миллиарда долларов.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://radiosputnik.ria.ru/20221103/avstriya-1828951997.html

https://ria.ru/20221029/tankery-1827538236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, сша, экспорт, в мире, торговля