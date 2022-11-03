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Лавров призвал принять меры по разблокировке российского экспорта - РИА Новости, 03.11.2022
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Лавров призвал принять меры по разблокировке российского экспорта
Лавров призвал принять меры по разблокировке российского экспорта - РИА Новости, 03.11.2022
Лавров призвал принять меры по разблокировке российского экспорта
Серьезнейшие меры по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна в рамках продуктовой сделки должны быть приняты в самое ближайшее время, заявил в... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:41
2022-11-03T12:41
экономика
сергей лавров
россия
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АММАН, 3 ноя - РИА Новости. Серьезнейшие меры по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна в рамках продуктовой сделки должны быть приняты в самое ближайшее время, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы призвали генсека ООН - сегодня подробно рассказал об этом господину министру (иностранных дел Иордании) - к тому, чтобы он выполнил обязательства, возложенные им на себя в соответствии с его собственной инициативой. Надеюсь, что те страны, которые сохраняют препоны на пути нашего экспорта удобрений и зерна, также осознают свою ответственность как поддержавших сделку, предложенную генеральным секретарем, которая состояла из двух частей - украинской и российской", - сказал Лавров журналистам."В отношении второй части этого пакета должны быть предприняты серьезнейшие меры в самое ближайшее время", - подчеркнул глава МИД РФ. Он добавил, что объемы российского экспорта продукции "несопоставимо выше", чем соответствующих украинских товаров.
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экономика, сергей лавров, россия
Экономика, Сергей Лавров, Россия
12:41 03.11.2022
 
Лавров призвал принять меры по разблокировке российского экспорта

Лавров призвал принять меры по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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АММАН, 3 ноя - РИА Новости. Серьезнейшие меры по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна в рамках продуктовой сделки должны быть приняты в самое ближайшее время, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы призвали генсека ООН - сегодня подробно рассказал об этом господину министру (иностранных дел Иордании) - к тому, чтобы он выполнил обязательства, возложенные им на себя в соответствии с его собственной инициативой. Надеюсь, что те страны, которые сохраняют препоны на пути нашего экспорта удобрений и зерна, также осознают свою ответственность как поддержавших сделку, предложенную генеральным секретарем, которая состояла из двух частей - украинской и российской", - сказал Лавров журналистам.
"В отношении второй части этого пакета должны быть предприняты серьезнейшие меры в самое ближайшее время", - подчеркнул глава МИД РФ. Он добавил, что объемы российского экспорта продукции "несопоставимо выше", чем соответствующих украинских товаров.
Корабль Navi-Star с украинским зерном у причала Одесского морского порта, Украина - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 08:00
Зерновая сделка снова работает. Но Россия все равно виновата
 
ЭкономикаСергей ЛавровРоссия
 
 
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