https://ria.ru/20221103/eksport-1828931622.html

Лавров призвал принять меры по разблокировке российского экспорта

Лавров призвал принять меры по разблокировке российского экспорта - РИА Новости, 03.11.2022

Лавров призвал принять меры по разблокировке российского экспорта

Серьезнейшие меры по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна в рамках продуктовой сделки должны быть приняты в самое ближайшее время, заявил в... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T12:41

2022-11-03T12:41

2022-11-03T12:41

экономика

сергей лавров

россия

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АММАН, 3 ноя - РИА Новости. Серьезнейшие меры по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна в рамках продуктовой сделки должны быть приняты в самое ближайшее время, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы призвали генсека ООН - сегодня подробно рассказал об этом господину министру (иностранных дел Иордании) - к тому, чтобы он выполнил обязательства, возложенные им на себя в соответствии с его собственной инициативой. Надеюсь, что те страны, которые сохраняют препоны на пути нашего экспорта удобрений и зерна, также осознают свою ответственность как поддержавших сделку, предложенную генеральным секретарем, которая состояла из двух частей - украинской и российской", - сказал Лавров журналистам."В отношении второй части этого пакета должны быть предприняты серьезнейшие меры в самое ближайшее время", - подчеркнул глава МИД РФ. Он добавил, что объемы российского экспорта продукции "несопоставимо выше", чем соответствующих украинских товаров.

https://ria.ru/20221103/zerno-1828756419.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сергей лавров, россия