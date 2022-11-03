16:14 03.11.2022 (обновлено: 16:23 03.11.2022)
Водитель грузовика, раздавившего машину такси в Москве, уснул за рулем
Водитель грузовика, раздавившего машину такси в Москве, накануне выпил и уснул за рулем
© Фото : Прокуратура МосквыДТП в центре Москвы
© Фото : Прокуратура Москвы
ДТП в центре Москвы
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Шофер грузовика, раздавившего такси в Москве, в ночь перед трагедией выпивал, а утром вышел на маршрут уставшим и заснул за рулем, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Обвиняемый пояснил, что в ночь с 1 на 2 ноября он с другом посетил увеселительное заведение, где употреблял спиртное. Утром, выезжая на маршрут, он чувствовал себя уставшим и хотел спать, исправность транспортного средства он проверял. Со слов обвиняемого, проезжая по улице 1905 года, он уснул, а проснулся от сильного удара", - говорится в сообщении. Увидев, что устроил крупное ДТП, молодой человек "испугался, покинул кабину грузовика и направился в сторону жилых домов, где поднялся на чердак, после чего ходил по дворам до момента задержания сотрудниками полиции", отмечает прокуратура.
Накануне на улице 1905 года грузовик врезался в такси, куда только села пассажирка, и подмял легковушку под стоявший впереди автобус. Таксист и пассажирка погибли, а шофер большегруза сбежал, но вскоре был задержан. По предварительным данным экстренных служб столицы, причиной аварии стала неисправность тормозной системы у грузовика. Назначены соответствующие экспертизы.
Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД (часть 6 статьи 264 УК РФ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет, поскольку предполагаемый виновник скрылся с места трагедии.
Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, водитель грузовика - 27-летний житель Белоруссии Вячеслав Пивовар, права ему выдали в Гомельской области в январе. Другой источник заявил агентству, что за грузовиком числятся 100 штрафов за различные нарушения, сейчас все они оплачены.
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