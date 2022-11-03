https://ria.ru/20221103/drony-1828981020.html
Индонезия представила собственные дроны-камикадзе
Индонезия представила собственные дроны-камикадзе - РИА Новости, 03.11.2022
Индонезия представила собственные дроны-камикадзе
На оборонной выставке в Джакарте Indo Defense 2022 индонезийская компания PT Pindad представила дистанционно управляемый дрон-камикадзе под названием Minibe,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:25
2022-11-03T14:25
2022-11-03T14:32
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. На оборонной выставке в Джакарте Indo Defense 2022 индонезийская компания PT Pindad представила дистанционно управляемый дрон-камикадзе под названием Minibe, сообщает в четверг портал Detik.com."Пока это всего лишь прототип, поэтому, когда он достигнет пользовательского уровня, мы выпустим обновленную версию", - заявил Пиндад Сарасвати, старший специалист отдела разработки продуктов PT Pindad."Мы связались с национальной армией Индонезии и получили хорошие отзывы, поэтому мы чувствуем поддержку в разработке дрона", - добавил Сарасвати.По данным портала, в последнее время крупнейшие игроки индонезийской военной промышленности были заняты разработкой вооруженных БЛА. Такие дроны могут быть использованы для таких разведки, пограничного патрулирования и боевых действий воздух-земля.
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в мире, индонезия, технологии, джакарта
В мире, Индонезия, Технологии, Джакарта
14:25 03.11.2022 (обновлено: 14:32 03.11.2022)
Индонезия представила собственные дроны-камикадзе
В Джакарте индонезийская компания PT Pindad представила собственные дроны-камикадзе
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости.
На оборонной выставке в Джакарте Indo Defense 2022 индонезийская компания PT Pindad представила дистанционно управляемый дрон-камикадзе под названием Minibe, сообщает в четверг портал Detik.com
.
"Пока это всего лишь прототип, поэтому, когда он достигнет пользовательского уровня, мы выпустим обновленную версию", - заявил Пиндад Сарасвати, старший специалист отдела разработки продуктов PT Pindad.
"Мы связались с национальной армией Индонезии и получили хорошие отзывы, поэтому мы чувствуем поддержку в разработке дрона", - добавил Сарасвати.
По данным портала, в последнее время крупнейшие игроки индонезийской военной промышленности были заняты разработкой вооруженных БЛА. Такие дроны могут быть использованы для таких разведки, пограничного патрулирования и боевых действий воздух-земля.