https://ria.ru/20221103/drony-1828981020.html

Индонезия представила собственные дроны-камикадзе

Индонезия представила собственные дроны-камикадзе - РИА Новости, 03.11.2022

Индонезия представила собственные дроны-камикадзе

На оборонной выставке в Джакарте Indo Defense 2022 индонезийская компания PT Pindad представила дистанционно управляемый дрон-камикадзе под названием Minibe,... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:25

2022-11-03T14:25

2022-11-03T14:32

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индонезия

технологии

джакарта

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. На оборонной выставке в Джакарте Indo Defense 2022 индонезийская компания PT Pindad представила дистанционно управляемый дрон-камикадзе под названием Minibe, сообщает в четверг портал Detik.com."Пока это всего лишь прототип, поэтому, когда он достигнет пользовательского уровня, мы выпустим обновленную версию", - заявил Пиндад Сарасвати, старший специалист отдела разработки продуктов PT Pindad."Мы связались с национальной армией Индонезии и получили хорошие отзывы, поэтому мы чувствуем поддержку в разработке дрона", - добавил Сарасвати.По данным портала, в последнее время крупнейшие игроки индонезийской военной промышленности были заняты разработкой вооруженных БЛА. Такие дроны могут быть использованы для таких разведки, пограничного патрулирования и боевых действий воздух-земля.

https://ria.ru/20221102/drony-1828612259.html

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в мире, индонезия, технологии, джакарта