https://ria.ru/20221103/dosug-1829042680.html
"Единая Россия" откроет три детских досуговых центра в Запорожье
"Единая Россия" откроет три детских досуговых центра в Запорожье - РИА Новости, 03.11.2022
"Единая Россия" откроет три детских досуговых центра в Запорожье
"Единая Россия" откроет три детских досуговых центра в Запорожской области, их оснастят всем необходимым, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:40
2022-11-03T16:40
2022-11-03T16:47
общество
здоровье - общество
анна кузнецова
запорожье
мелитополь
бердянск
молодая гвардия
единая россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" откроет три детских досуговых центра в Запорожской области, их оснастят всем необходимым, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" откроет три детских досуговых центра в Запорожье. Они будут оснащены всем необходимым для творческих и спортивных занятий", - приводят в пресс-службе слова замсекретаря Генсовета Анны Кузнецовой во время визита в гуманитарный центр "Единой России" в Мелитополе.Она отметила, что в ближайшее время будет определено, где центры нужны больше всего - в Бердянске или Мелитополе."Организация "Здоровое Отечество" поддерживает этот проект, поэтому в ближайшее время мы сюда доставим необходимое оборудование. Поговорили также с "Молодой Гвардией" о нуждах бойцов, помощи семьям. Сейчас выстраивается новая система, и вся социальная помощь, которая положена гражданам России, будет оказываться каждой семье и в Запорожской области", – уточнила Кузнецова.Ранее в Запорожской области открыли региональное отделение "Единой России". Как уточнил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, секретарем отделения избрана глава администрации Мелитополя Галина Данильченко.
https://ria.ru/20220724/dosug-1804630269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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16:40 03.11.2022 (обновлено: 16:47 03.11.2022)
"Единая Россия" откроет три детских досуговых центра в Запорожье
ЕР откроет в Запорожье три детских досуговых центра для творчества и спортивных занятий