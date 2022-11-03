https://ria.ru/20221103/donetsk-1828991587.html

В Донецке частично обесточен Киевский район

В Донецке частично обесточен Киевский район - РИА Новости, 03.11.2022

В Донецке частично обесточен Киевский район

Киевский район Донецка частично обесточен, сообщил в четверг мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:49

2022-11-03T14:49

2022-11-03T15:36

жкх

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

артем

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_f07e673bdd90fd2f2f5d52aaf87ea749.jpg

ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Киевский район Донецка частично обесточен, сообщил в четверг мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин."В 14.20 (совпадает с мск - ред.) Киевский район частично обесточен. Ведутся ремонтные работы. Свет вернётся в течении 2-3 часов", - написал он в своем Telegram-канале.В свою очередь министерство угля и энергетики ДНР добавило, что 14 трансформаторных подстанций, 2129 бытовых абонентов в Ясиноватой остались без света в результате боевых действий.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20221103/ukraina-1828880618.html

донецк

донецкая народная республика

артем

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, артем, россия