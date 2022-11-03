https://ria.ru/20221103/donetsk-1828991587.html
В Донецке частично обесточен Киевский район
В Донецке частично обесточен Киевский район - РИА Новости, 03.11.2022
В Донецке частично обесточен Киевский район
Киевский район Донецка частично обесточен, сообщил в четверг мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:49
2022-11-03T14:49
2022-11-03T15:36
жкх
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Киевский район Донецка частично обесточен, сообщил в четверг мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин."В 14.20 (совпадает с мск - ред.) Киевский район частично обесточен. Ведутся ремонтные работы. Свет вернётся в течении 2-3 часов", - написал он в своем Telegram-канале.В свою очередь министерство угля и энергетики ДНР добавило, что 14 трансформаторных подстанций, 2129 бытовых абонентов в Ясиноватой остались без света в результате боевых действий.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221103/ukraina-1828880618.html
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жкх, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, артем, россия
ЖКХ, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Артем, Россия
14:49 03.11.2022 (обновлено: 15:36 03.11.2022)
В Донецке частично обесточен Киевский район
Мэр Кулемзин: Киевский район Донецка частично обесточен из-за ремонтных работ