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Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта - РИА Новости, 03.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/donetsk-1828923899.html
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта - РИА Новости, 03.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:17
2022-11-03T12:17
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 11.02 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.10 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.00 украинские войска выпустили по Докучаевску четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 10.13 и 11.13 по Червоногвардейскому району Макеевки - шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 11.35 и 11.49 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов калибром 152 миллиметра, в 11.40 по Куйбышевскому району - три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 11.42 по Киевскому району - три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221103/donetsk-1828896802.html
https://ria.ru/20221102/spetsoperatsiya-1828692432.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
12:17 03.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Осколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 11.02 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.10 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 11:18Специальная военная операция на Украине
В Донецке из-за обстрела поврежден жилой дом, вспыхнул пожар
Представительство добавило, что в 11.00 украинские войска выпустили по Докучаевску четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 10.13 и 11.13 по Червоногвардейскому району Макеевки - шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 11.35 и 11.49 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов калибром 152 миллиметра, в 11.40 по Куйбышевскому району - три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 11.42 по Киевскому району - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 ноября, 15:56Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.11.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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