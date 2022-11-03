https://ria.ru/20221103/donetsk-1828923899.html

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта - РИА Новости, 03.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T12:17

2022-11-03T12:17

2022-11-03T12:17

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 11.02 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.10 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.00 украинские войска выпустили по Докучаевску четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 10.13 и 11.13 по Червоногвардейскому району Макеевки - шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 11.35 и 11.49 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка шесть снарядов калибром 152 миллиметра, в 11.40 по Куйбышевскому району - три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 11.42 по Киевскому району - три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221103/donetsk-1828896802.html

https://ria.ru/20221102/spetsoperatsiya-1828692432.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия