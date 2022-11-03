https://ria.ru/20221103/donetsk-1828896802.html
В Донецке из-за обстрела поврежден жилой дом, вспыхнул пожар
В Донецке из-за обстрела поврежден жилой дом, вспыхнул пожар - РИА Новости, 03.11.2022
В Донецке из-за обстрела поврежден жилой дом, вспыхнул пожар
В Донецке в результате обстрела украинских вооруженных формирований поврежден жилой дом, вспыхнул пожар, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:18
2022-11-03T11:18
2022-11-03T11:30
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
украина
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. В Донецке в результате обстрела украинских вооруженных формирований поврежден жилой дом, вспыхнул пожар, передаёт корреспондент РИА Новости.По предварительным данным, есть пострадавшие. Пожарные ликвидируют возгорание.Также поврежден автобус, пострадавших увезли на скорой.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров. В результате обстрела, по свидетельствам очевидцев, поврежден маршрутный автобус, а также наблюдается задымление в районе ТРЦ "Донецк Сити". Мэр Донецка заявил о трех пострадавших.Под обстрел попал район в непосредственной близости с "Дорожной клинической больницей станции Донецк", передает корреспондент агентства. Прямое попадание пришлось в квартиру многоквартирного дома, также попадания были во дворах домов и на одной из центральных дорог, из-за чего осколками был посечен маршрутный автобус с находившимися внутри пассажирами.
https://ria.ru/20221103/delfiny-1828903655.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
11:18 03.11.2022 (обновлено: 11:30 03.11.2022)
В Донецке из-за обстрела поврежден жилой дом, вспыхнул пожар
В Донецке из-за обстрелов ВСУ поврежден жилой дом, вспыхнул пожар