https://ria.ru/20221103/donetsk-1828896559.html

Четыре тысячи абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ

Четыре тысячи абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 03.11.2022

Четыре тысячи абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ

Около 4,3 тысячи абонентов, больница, две школы и два детсада в Кировском и Куйбышевском районах Донецка остались без света из-за обстрелов города украинскими... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:18

2022-11-03T11:18

2022-11-03T11:28

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Около 4,3 тысячи абонентов, больница, две школы и два детсада в Кировском и Куйбышевском районах Донецка остались без света из-за обстрелов города украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."В 10.32 по причине боевых действий обесточено 38 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии 4300 абонентов, пять котельных, больница, две школы и два детских сада в Кировском и Куйбышевском районах", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров. В результате обстрела, по сообщению очевидцев, поврежден маршрутный автобус, а также наблюдается задымление в районе ТРЦ "Донецк Сити".

https://ria.ru/20221103/donetsk-1828896802.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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донецк, вооруженные силы украины, происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, куйбышевский район