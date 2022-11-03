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Четыре тысячи абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 03.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/donetsk-1828896559.html
Четыре тысячи абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ
Четыре тысячи абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 03.11.2022
Четыре тысячи абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ
Около 4,3 тысячи абонентов, больница, две школы и два детсада в Кировском и Куйбышевском районах Донецка остались без света из-за обстрелов города украинскими... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:18
2022-11-03T11:28
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Около 4,3 тысячи абонентов, больница, две школы и два детсада в Кировском и Куйбышевском районах Донецка остались без света из-за обстрелов города украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."В 10.32 по причине боевых действий обесточено 38 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии 4300 абонентов, пять котельных, больница, две школы и два детских сада в Кировском и Куйбышевском районах", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров. В результате обстрела, по сообщению очевидцев, поврежден маршрутный автобус, а также наблюдается задымление в районе ТРЦ "Донецк Сити".
https://ria.ru/20221103/donetsk-1828896802.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, вооруженные силы украины, происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район
11:18 03.11.2022 (обновлено: 11:28 03.11.2022)
 
Четыре тысячи абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ

Мэр Кулемзин: четыре тысячи абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Осколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Около 4,3 тысячи абонентов, больница, две школы и два детсада в Кировском и Куйбышевском районах Донецка остались без света из-за обстрелов города украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"В 10.32 по причине боевых действий обесточено 38 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии 4300 абонентов, пять котельных, больница, две школы и два детских сада в Кировском и Куйбышевском районах", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров. В результате обстрела, по сообщению очевидцев, поврежден маршрутный автобус, а также наблюдается задымление в районе ТРЦ "Донецк Сити".
Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 11:18Специальная военная операция на Украине
В Донецке из-за обстрела поврежден жилой дом, вспыхнул пожар
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы УкраиныПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаКуйбышевский район
 
 
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