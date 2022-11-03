https://ria.ru/20221103/donetsk-1828884336.html

Три человека пострадали при обстреле ВСУ центра Донецка

Три человека пострадали при обстреле ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 03.11.2022

Три человека пострадали при обстреле ВСУ центра Донецка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о трех пострадавших на одной из центральных улиц города, Университетской, из-за обстрела со стороны украинских войск. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T10:52

2022-11-03T10:52

2022-11-03T12:32

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

вооруженные силы украины

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о трех пострадавших на одной из центральных улиц города, Университетской, из-за обстрела со стороны украинских войск.Кулемзин добавил, что очевидцы сообщают о прилётах в районе музыкальной школы №2.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров. В результате обстрела, по сообщению очевидцев, поврежден маршрутный автобус, а также наблюдается задымление в районе ТРЦ "Донецк Сити".

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выбитые окна дома и изрешеченный пулями автобус: ситуация в Донецке после обстрела ВСУ Кадры из Донецка после обстрела со стороны украинских войск. Под огнем оказался жилой дом, есть пострадавшие. 2022-11-03T10:52 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)