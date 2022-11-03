https://ria.ru/20221103/donetsk-1828884336.html
Три человека пострадали при обстреле ВСУ центра Донецка
Три человека пострадали при обстреле ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 03.11.2022
Три человека пострадали при обстреле ВСУ центра Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о трех пострадавших на одной из центральных улиц города, Университетской, из-за обстрела со стороны украинских войск. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T10:52
2022-11-03T10:52
2022-11-03T12:32
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о трех пострадавших на одной из центральных улиц города, Университетской, из-за обстрела со стороны украинских войск.Кулемзин добавил, что очевидцы сообщают о прилётах в районе музыкальной школы №2.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров. В результате обстрела, по сообщению очевидцев, поврежден маршрутный автобус, а также наблюдается задымление в районе ТРЦ "Донецк Сити".
донецк
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Выбитые окна дома и изрешеченный пулями автобус: ситуация в Донецке после обстрела ВСУ
Кадры из Донецка после обстрела со стороны украинских войск. Под огнем оказался жилой дом, есть пострадавшие.
2022-11-03T10:52
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Вооруженные силы Украины, Алексей Кулемзин (Донецк)
10:52 03.11.2022 (обновлено: 12:32 03.11.2022)
Три человека пострадали при обстреле ВСУ центра Донецка
Мэр Кулемзин сообщил о трех пострадавших из-за обстрела на Университетской улице Донецка