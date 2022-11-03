Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять натовских снарядов - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/donetsk-1828883975.html
ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять натовских снарядов
ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять натовских снарядов - РИА Новости, 03.11.2022
ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять натовских снарядов
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщил в четверг мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T10:51
2022-11-03T10:51
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
нато
вооруженные силы украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819993313_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_242b35ce4cf726b03faab74d64814f66.jpg
ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщил в четверг мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Укронацисты продолжают массированный обстрел города. Пять снарядов 155-го НАТОвского калибра прилетели в Куйбышевский район. Не выходите из укрытий. Берегите себя", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров. В результате обстрела, по сообщению очевидцев, поврежден маршрутный автобус, а также наблюдается задымление в районе ТРЦ "Донецк Сити".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221103/zaes-1828882081.html
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819993313_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e4ca9311674b373a14955127108b8c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей кулемзин (донецк), куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, нато, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия
10:51 03.11.2022
 
ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять натовских снарядов

Мэр Кулемзин: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять натовских снарядов

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкЖенщина возле машины МЧС в Донецке
Женщина возле машины МЧС в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости /
Перейти в медиабанк
Женщина возле машины МЧС в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщил в четверг мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"Укронацисты продолжают массированный обстрел города. Пять снарядов 155-го НАТОвского калибра прилетели в Куйбышевский район. Не выходите из укрытий. Берегите себя", - написал он в своем Telegram-канале.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 10:45
Украина обесточила две линии Запорожской АЭС
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров. В результате обстрела, по сообщению очевидцев, поврежден маршрутный автобус, а также наблюдается задымление в районе ТРЦ "Донецк Сити".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 ноября, 15:56Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.11.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)Куйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаНАТОВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала