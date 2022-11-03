https://ria.ru/20221103/donetsk-1828883975.html

ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять натовских снарядов

ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять натовских снарядов - РИА Новости, 03.11.2022

ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять натовских снарядов

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщил в четверг мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T10:51

2022-11-03T10:51

2022-11-03T10:51

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

нато

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщил в четверг мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Укронацисты продолжают массированный обстрел города. Пять снарядов 155-го НАТОвского калибра прилетели в Куйбышевский район. Не выходите из укрытий. Берегите себя", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров. В результате обстрела, по сообщению очевидцев, поврежден маршрутный автобус, а также наблюдается задымление в районе ТРЦ "Донецк Сити".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221103/zaes-1828882081.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

россия

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алексей кулемзин (донецк), куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, нато, вооруженные силы украины, россия