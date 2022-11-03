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Мэр Донецка рассказал о прилетах украинских снарядов в центре города - РИА Новости, 03.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/donetsk-1828877957.html
Мэр Донецка рассказал о прилетах украинских снарядов в центре города
Мэр Донецка рассказал о прилетах украинских снарядов в центре города - РИА Новости, 03.11.2022
Мэр Донецка рассказал о прилетах украинских снарядов в центре города
Очевидцы сообщают о повреждении маршрутного автобуса в Донецке из-за обстрелов города со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T10:35
2022-11-03T12:32
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Очевидцы сообщают о повреждении маршрутного автобуса в Донецке из-за обстрелов города со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Также очевидцы сообщают о повреждении маршрутного автобуса, который в момент обстрела следовал мимо магазина "Изумруд". Сведения о пострадавших и разрушениях уточняются", - написал он в своем Telegram-канале.Кулемзин добавил, что, по предварительной информации, прилёты вражеских снарядов фиксируются также недалеко от краеведческого музея в центре города."Виднеется задымление в районе травматологии", - написал он.По словам местных жителей, наблюдается задымление в районе ТРЦ "Донецк Сити", добавил мэр.
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Выбитые окна дома и изрешеченный пулями автобус: ситуация в Донецке после обстрела ВСУ
Кадры из Донецка после обстрела со стороны украинских войск. Под огнем оказался жилой дом, есть пострадавшие.
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РИА Новости
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происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
10:35 03.11.2022 (обновлено: 12:32 03.11.2022)
 
Мэр Донецка рассказал о прилетах украинских снарядов в центре города

Мэр Донецка Кулемзин: снаряды ВСУ упали рядом с краеведческим музеем и у ТРЦ "Донецк-Сити"

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Очевидцы сообщают о повреждении маршрутного автобуса в Донецке из-за обстрелов города со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"Также очевидцы сообщают о повреждении маршрутного автобуса, который в момент обстрела следовал мимо магазина "Изумруд". Сведения о пострадавших и разрушениях уточняются", - написал он в своем Telegram-канале.
Кулемзин добавил, что, по предварительной информации, прилёты вражеских снарядов фиксируются также недалеко от краеведческого музея в центре города.
"Виднеется задымление в районе травматологии", - написал он.
По словам местных жителей, наблюдается задымление в районе ТРЦ "Донецк Сити", добавил мэр.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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