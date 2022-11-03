https://ria.ru/20221103/donetsk-1828877957.html
Мэр Донецка рассказал о прилетах украинских снарядов в центре города
Мэр Донецка рассказал о прилетах украинских снарядов в центре города - РИА Новости, 03.11.2022
Мэр Донецка рассказал о прилетах украинских снарядов в центре города
Очевидцы сообщают о повреждении маршрутного автобуса в Донецке из-за обстрелов города со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T10:35
2022-11-03T10:35
2022-11-03T12:32
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Очевидцы сообщают о повреждении маршрутного автобуса в Донецке из-за обстрелов города со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Также очевидцы сообщают о повреждении маршрутного автобуса, который в момент обстрела следовал мимо магазина "Изумруд". Сведения о пострадавших и разрушениях уточняются", - написал он в своем Telegram-канале.Кулемзин добавил, что, по предварительной информации, прилёты вражеских снарядов фиксируются также недалеко от краеведческого музея в центре города."Виднеется задымление в районе травматологии", - написал он.По словам местных жителей, наблюдается задымление в районе ТРЦ "Донецк Сити", добавил мэр.
донецк
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828923234_423:0:1863:1080_1920x0_80_0_0_74bbea2c76a78993b567b387ac9887d9.jpg
Выбитые окна дома и изрешеченный пулями автобус: ситуация в Донецке после обстрела ВСУ
Кадры из Донецка после обстрела со стороны украинских войск. Под огнем оказался жилой дом, есть пострадавшие.
2022-11-03T10:35
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк)
10:35 03.11.2022 (обновлено: 12:32 03.11.2022)
Мэр Донецка рассказал о прилетах украинских снарядов в центре города
Мэр Донецка Кулемзин: снаряды ВСУ упали рядом с краеведческим музеем и у ТРЦ "Донецк-Сити"
ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости.
Очевидцы сообщают о повреждении маршрутного автобуса в Донецке из-за обстрелов города со стороны украинских войск, сообщил
в четверг мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"Также очевидцы сообщают о повреждении маршрутного автобуса, который в момент обстрела следовал мимо магазина "Изумруд". Сведения о пострадавших и разрушениях уточняются", - написал он в своем Telegram-канале.
Кулемзин добавил, что, по предварительной информации, прилёты вражеских снарядов фиксируются также недалеко от краеведческого музея в центре города.
"Виднеется задымление в районе травматологии", - написал он.
По словам местных жителей, наблюдается задымление в районе ТРЦ "Донецк Сити", добавил мэр.