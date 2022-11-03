https://ria.ru/20221103/donetsk-1828877957.html

Мэр Донецка рассказал о прилетах украинских снарядов в центре города

Мэр Донецка рассказал о прилетах украинских снарядов в центре города - РИА Новости, 03.11.2022

Мэр Донецка рассказал о прилетах украинских снарядов в центре города

Очевидцы сообщают о повреждении маршрутного автобуса в Донецке из-за обстрелов города со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T10:35

2022-11-03T10:35

2022-11-03T12:32

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Очевидцы сообщают о повреждении маршрутного автобуса в Донецке из-за обстрелов города со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Также очевидцы сообщают о повреждении маршрутного автобуса, который в момент обстрела следовал мимо магазина "Изумруд". Сведения о пострадавших и разрушениях уточняются", - написал он в своем Telegram-канале.Кулемзин добавил, что, по предварительной информации, прилёты вражеских снарядов фиксируются также недалеко от краеведческого музея в центре города."Виднеется задымление в районе травматологии", - написал он.По словам местных жителей, наблюдается задымление в районе ТРЦ "Донецк Сити", добавил мэр.

донецк

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выбитые окна дома и изрешеченный пулями автобус: ситуация в Донецке после обстрела ВСУ Кадры из Донецка после обстрела со стороны украинских войск. Под огнем оказался жилой дом, есть пострадавшие. 2022-11-03T10:35 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк)