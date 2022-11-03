https://ria.ru/20221103/donetsk-1828873270.html

Украинские войска обстреляли центр Донецка

Украинские войска обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 03.11.2022

Украинские войска обстреляли центр Донецка

Украинские войска обстреливают центр Донецка из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T10:15

2022-11-03T10:15

2022-11-03T13:51

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреливают центр Донецка из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 09.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 10.03 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Ворошиловский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК добавило, что обстрелы продолжаются, и попросило жителей принять меры личной безопасности и не покидать укрытий.По данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, в Киевском районе обстрел вблизи магазина "Изумруд"."Слышны мощные прилёты. Никому не выходить из зданий", - написал он в своем Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выбитые окна дома и изрешеченный пулями автобус: ситуация в Донецке после обстрела ВСУ Кадры из Донецка после обстрела со стороны украинских войск. Под огнем оказался жилой дом, есть пострадавшие. 2022-11-03T10:15 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донбасс, вооруженные силы украины