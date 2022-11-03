https://ria.ru/20221103/dokumenty-1829093307.html

В ЛНР помогут вернувшимся из плена восстановить документы

В ЛНР помогут вернувшимся из плена восстановить документы - РИА Новости, 03.11.2022

В ЛНР помогут вернувшимся из плена восстановить документы

Аппарат уполномоченного по правам человека в Луганской народной республике (ЛНР) поможет вернувшимся из плена бойцам Народной милиции восстановить отобранные в... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T18:55

2022-11-03T18:55

2022-11-03T18:55

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

народная милиция лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455115_0:207:3044:1919_1920x0_80_0_0_6c1e52b6639a437f074ad14ccf8eafdc.jpg

ЛУГАНСК, 3 ноя – РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в Луганской народной республике (ЛНР) поможет вернувшимся из плена бойцам Народной милиции восстановить отобранные в украинском плену документы, сообщила журналистам представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева."Сегодня пообщались с нашими ребятами, которые вернулись домой… Документы, личные вещи были отобраны. Будем способствовать восстановлению документов", - рассказала Нечаева.Она уточнила, что аппарат уполномоченного по правам человека оказывает всестороннюю помощь и поддержку вернувшимся из плена бойцам.Ранее минобороны РФ сообщало, что в четверг с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих. Самолетами ВКС России освобожденные будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации. Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин, 65 из освобождаемых - из ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20221103/plennye-1829055878.html

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, россия, народная милиция лнр