https://ria.ru/20221103/dokumenty-1829093307.html
В ЛНР помогут вернувшимся из плена восстановить документы
В ЛНР помогут вернувшимся из плена восстановить документы - РИА Новости, 03.11.2022
В ЛНР помогут вернувшимся из плена восстановить документы
Аппарат уполномоченного по правам человека в Луганской народной республике (ЛНР) поможет вернувшимся из плена бойцам Народной милиции восстановить отобранные в... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T18:55
2022-11-03T18:55
2022-11-03T18:55
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 3 ноя – РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам человека в Луганской народной республике (ЛНР) поможет вернувшимся из плена бойцам Народной милиции восстановить отобранные в украинском плену документы, сообщила журналистам представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева."Сегодня пообщались с нашими ребятами, которые вернулись домой… Документы, личные вещи были отобраны. Будем способствовать восстановлению документов", - рассказала Нечаева.Она уточнила, что аппарат уполномоченного по правам человека оказывает всестороннюю помощь и поддержку вернувшимся из плена бойцам.Ранее минобороны РФ сообщало, что в четверг с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих. Самолетами ВКС России освобожденные будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации. Как заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин, 65 из освобождаемых - из ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20221103/plennye-1829055878.html
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луганская народная республика, россия, народная милиция лнр
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Народная милиция ЛНР
В ЛНР помогут вернувшимся из плена восстановить документы
В ЛНР помогут восстановить документы вернувшимся из плена бойцам Народной милиции