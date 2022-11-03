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Нефтегазовые допдоходы бюджета в октябре оказались ниже прогноза
Нефтегазовые допдоходы бюджета в октябре оказались ниже прогноза - РИА Новости, 03.11.2022
Нефтегазовые допдоходы бюджета в октябре оказались ниже прогноза
Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в октябре оказался ниже оценки Минфина на 7,5 миллиарда рублей, сообщило... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:09
2022-11-03T12:09
2022-11-03T12:09
экономика
россия
цены на нефть
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в октябре оказался ниже оценки Минфина на 7,5 миллиарда рублей, сообщило министерство."Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября 2022 года составило -7,5 миллиарда руб", - говорится в сообщении.Минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на октябрь в размере 305,6 миллиарда рублей.В ноябре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 282,8 миллиардов рублей. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, которые Минфин, согласно бюджетному правилу, должен был бы направлять на покупку золота и валюты, составляет 275,2 миллиарда рублей.Минфин напоминает, что в связи с временной приостановкой на текущий год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных средств производиться не будет.
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экономика, россия, цены на нефть, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Цены на нефть, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Нефтегазовые допдоходы бюджета в октябре оказались ниже прогноза
Нефтегазовые допдоходы бюджета в октябре оказались ниже прогноза на 7,5 миллиарда рублей
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в октябре оказался ниже оценки Минфина на 7,5 миллиарда рублей, сообщило министерство
.
"Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября 2022 года составило -7,5 миллиарда руб", - говорится в сообщении.
Минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на октябрь в размере 305,6 миллиарда рублей.
В ноябре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 282,8 миллиардов рублей. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, которые Минфин, согласно бюджетному правилу, должен был бы направлять на покупку золота и валюты, составляет 275,2 миллиарда рублей.
Минфин напоминает, что в связи с временной приостановкой на текущий год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных средств производиться не будет.