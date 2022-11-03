https://ria.ru/20221103/dokhody-1828920439.html

Нефтегазовые допдоходы бюджета в октябре оказались ниже прогноза

Нефтегазовые допдоходы бюджета в октябре оказались ниже прогноза - РИА Новости, 03.11.2022

Нефтегазовые допдоходы бюджета в октябре оказались ниже прогноза

Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в октябре оказался ниже оценки Минфина на 7,5 миллиарда рублей, сообщило... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T12:09

2022-11-03T12:09

2022-11-03T12:09

экономика

россия

цены на нефть

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в октябре оказался ниже оценки Минфина на 7,5 миллиарда рублей, сообщило министерство."Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября 2022 года составило -7,5 миллиарда руб", - говорится в сообщении.Минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на октябрь в размере 305,6 миллиарда рублей.В ноябре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 282,8 миллиардов рублей. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, которые Минфин, согласно бюджетному правилу, должен был бы направлять на покупку золота и валюты, составляет 275,2 миллиарда рублей.Минфин напоминает, что в связи с временной приостановкой на текущий год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных средств производиться не будет.

https://ria.ru/20221103/evrosoyuz-1828842712.html

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экономика, россия, цены на нефть, министерство финансов рф (минфин россии)