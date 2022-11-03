https://ria.ru/20221103/dokhod-1828829812.html

Раскрыты привычки, которые помогут увеличить доход

Раскрыты привычки, которые помогут увеличить доход - РИА Новости, 03.11.2022

Раскрыты привычки, которые помогут увеличить доход

Для того, чтобы повысить свой доход, необходимо иметь несколько полезных привычек. Они помогут добиться успеха и расположить к себе окружающих, рассказал... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T03:15

2022-11-03T03:15

2022-11-03T03:15

андрей аржанухин

россия

общество

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Для того, чтобы повысить свой доход, необходимо иметь несколько полезных привычек. Они помогут добиться успеха и расположить к себе окружающих, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор "Акцент Управление Активами" Андрей Аржанухин.Прежде всего, важно выбрать тот вид деятельности, в котором человек сможет себя реализовать, и к чему у него лежит душа. Важно выработать дисциплину и грамотно использовать свое время, например, вместо просмотра сериалов в свободное время общаться с людьми, которые могут содействовать вашему развитию.Не меньше пользы принесет чтение профессиональной литературы, которая поможет вам усовершенствоваться в вашей сфере деятельности, резюмировал топ-менеджер.

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андрей аржанухин, россия, общество