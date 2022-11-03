https://ria.ru/20221103/dokazatelstva-1829124101.html

СМИ: Россия передала Британии данные о причастности страны к атаке на ЧФ

СМИ: Россия передала Британии данные о причастности страны к атаке на ЧФ - РИА Новости, 03.11.2022

СМИ: Россия передала Британии данные о причастности страны к атаке на ЧФ

Россия передала британскому послу и военному атташе в Москве доказательства причастности Великобритании к атаке на корабли Черноморского флота. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T21:20

2022-11-03T21:20

2022-11-03T21:20

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия передала британскому послу и военному атташе в Москве доказательства причастности Великобритании к атаке на корабли Черноморского флота.Минобороны РФ 29 октября сообщило, что Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным ведомства, в планировании атаки беспилотников на Севастополь принимали участие британские специалисты."Доказательства участия британских сил специального назначения в подготовке действий против флота в Севастополе были переданы сегодня утром британскому послу и военному атташе", - заявил посол в эфире телеканала Sky News.Он также заявил, что скоро эти доказательства будут опубликованы.

https://ria.ru/20221031/bespilotniki-1828288861.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, севастополь, москва