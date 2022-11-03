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СМИ: Россия передала Британии данные о причастности страны к атаке на ЧФ - РИА Новости, 03.11.2022
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СМИ: Россия передала Британии данные о причастности страны к атаке на ЧФ
СМИ: Россия передала Британии данные о причастности страны к атаке на ЧФ - РИА Новости, 03.11.2022
СМИ: Россия передала Британии данные о причастности страны к атаке на ЧФ
Россия передала британскому послу и военному атташе в Москве доказательства причастности Великобритании к атаке на корабли Черноморского флота. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T21:20
2022-11-03T21:20
в мире
россия
севастополь
москва
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия передала британскому послу и военному атташе в Москве доказательства причастности Великобритании к атаке на корабли Черноморского флота.Минобороны РФ 29 октября сообщило, что Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным ведомства, в планировании атаки беспилотников на Севастополь принимали участие британские специалисты."Доказательства участия британских сил специального назначения в подготовке действий против флота в Севастополе были переданы сегодня утром британскому послу и военному атташе", - заявил посол в эфире телеканала Sky News.Он также заявил, что скоро эти доказательства будут опубликованы.
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в мире, россия, севастополь, москва
В мире, Россия, Севастополь, Москва
21:20 03.11.2022
 
СМИ: Россия передала Британии данные о причастности страны к атаке на ЧФ

Sky News: Россия передала Британии данные о причастности страны к атаке на корабли ЧФ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ в Мелитополе
Военнослужащий РФ в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий РФ в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия передала британскому послу и военному атташе в Москве доказательства причастности Великобритании к атаке на корабли Черноморского флота.
Минобороны РФ 29 октября сообщило, что Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным ведомства, в планировании атаки беспилотников на Севастополь принимали участие британские специалисты.
"Доказательства участия британских сил специального назначения в подготовке действий против флота в Севастополе были переданы сегодня утром британскому послу и военному атташе", - заявил посол в эфире телеканала Sky News.
Он также заявил, что скоро эти доказательства будут опубликованы.
Фрегат Адмирал Эссен Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 23:36
Путин: атаковавшие ЧФ беспилотники частично шли по зерновому коридору
 
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