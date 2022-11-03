https://ria.ru/20221103/dnr-1829142938.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 03.11.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T23:55

2022-11-03T23:55

2022-11-03T23:55

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 23.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк