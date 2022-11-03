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Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 03.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/dnr-1829142938.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 03.11.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T23:55
2022-11-03T23:55
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 23.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
23:55 03.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Ясиноватой шесть ракет из РСЗО "Град"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкРабота расчетов РСЗО "Град" в ходе спецоперации на Украине. Скриншот видео
Работа расчетов РСЗО Град в ходе спецоперации на Украине. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Работа расчетов РСЗО "Град" в ходе спецоперации на Украине. Скриншот видео
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 23.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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