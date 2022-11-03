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ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 03.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/dnr-1828961056.html
ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР
ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 03.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта, включая Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:52
2022-11-03T13:53
донецк
украина
куйбышевский район
сцкк
нато
происшествия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта, включая Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.05 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Веселое: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 12.15 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра, а в 13.00 по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка - три снаряда калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 12.18 украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 122 миллиметра, а в 12.53 по Червоногвардейскому району Макеевки - три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221102/spetsoperatsiya-1828692432.html
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донецк
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донецк, украина, куйбышевский район, сцкк, нато, происшествия
Донецк, Украина, Куйбышевский район, СЦКК, НАТО, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
13:52 03.11.2022 (обновлено: 13:53 03.11.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли четыре населенных пункта, включая Донецк

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта, включая Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.05 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Веселое: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 12.15 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра, а в 13.00 по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка - три снаряда калибром 152 миллиметра.
Кроме того, в 12.18 украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 122 миллиметра, а в 12.53 по Червоногвардейскому району Макеевки - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаКуйбышевский районСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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