https://ria.ru/20221103/dnr-1828961056.html

ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР

ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 03.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта, включая Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T13:52

2022-11-03T13:52

2022-11-03T13:53

донецк

украина

куйбышевский район

сцкк

нато

происшествия

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта, включая Донецк, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.05 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Веселое: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 12.15 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра, а в 13.00 по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка - три снаряда калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 12.18 украинские войска выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 122 миллиметра, а в 12.53 по Червоногвардейскому району Макеевки - три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221102/spetsoperatsiya-1828692432.html

https://ria.ru/20221103/himars-1828948398.html

донецк

украина

куйбышевский район

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донецк, украина, куйбышевский район, сцкк, нато, происшествия