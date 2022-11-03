https://ria.ru/20221103/dnr-1828861574.html

Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.11.2022

Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 263 единицы различных боеприпасов, сообщило представительство... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T09:26

2022-11-03T09:26

2022-11-03T09:26

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 263 единицы различных боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 62 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял артиллерию (калибром) 155, 152 и 122 миллиметров. На ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На горловском – РСЗО "Himars", артиллерию 152 и 122 миллиметра, танки. Выпустив 263 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Макеевка, Старомихайловка, Еленовка.В предыдущие сутки представительство зафиксировало 50 обстрелов со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20221102/spetsoperatsiya-1828692432.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, происшествия