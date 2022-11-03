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Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/dnr-1828861574.html
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.11.2022
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 263 единицы различных боеприпасов, сообщило представительство... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T09:26
2022-11-03T09:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 263 единицы различных боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 62 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял артиллерию (калибром) 155, 152 и 122 миллиметров. На ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На горловском – РСЗО "Himars", артиллерию 152 и 122 миллиметра, танки. Выпустив 263 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Макеевка, Старомихайловка, Еленовка.В предыдущие сутки представительство зафиксировало 50 обстрелов со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221102/spetsoperatsiya-1828692432.html
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донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК, Происшествия
09:26 03.11.2022
 
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР: ВСУ за сутки 62 раза обстреляли ДНР, выпустив 263 боеприпаса

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ Донецка
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 263 единицы различных боеприпасов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 62 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял артиллерию (калибром) 155, 152 и 122 миллиметров. На ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На горловском – РСЗО "Himars", артиллерию 152 и 122 миллиметра, танки. Выпустив 263 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы 11 населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Макеевка, Старомихайловка, Еленовка.
В предыдущие сутки представительство зафиксировало 50 обстрелов со стороны украинских войск.
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