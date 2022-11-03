https://ria.ru/20221103/dizel-1828762998.html
Грязное дело: Европу охватил дизельный кризис
Грязное дело: Европу охватил дизельный кризис - РИА Новости, 03.11.2022
Грязное дело: Европу охватил дизельный кризис
Запасы дизельного топлива в Евросоюзе зимой могут сократиться до минимума. Причина — эмбарго на российскую нефть, вступающее в силу с декабря. А в феврале... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T08:00
2022-11-03T08:00
2022-11-03T09:28
экономика
европа
евросоюз
omv
petronas
россия
санкции в отношении россии
цены на нефть
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Запасы дизельного топлива в Евросоюзе зимой могут сократиться до минимума. Причина — эмбарго на российскую нефть, вступающее в силу с декабря. А в феврале добавится запрет на ввоз нефтепродуктов по морю. Эксперты констатируют: ситуация на рынке ухудшается.Запасы таютЕще весной европейская экономика столкнулась с острой нехваткой дизеля — ключевого топлива для многих отраслей промышленности и сельского хозяйства. Порядка 750 тысяч баррелей в день Европа получала из России — половину всего импорта.По данным FGE, на Саудовскую Аравию, второго по объемам поставщика, в прошлом году приходилось лишь 12 процентов. А по информации Французской ассоциации нефтяной промышленности (UFIP), в 2020-м Франция импортировала 25 миллионов тонн дизеля и четверть этого объема — из России. Великобритания на 18 процентов зависит от российских поставок, Германия — почти на 30.Европейские компании в рамках "самосанкций" изо всех сил стремились избегать российских энергоносителей на волне призывов к топливному эмбарго. А запасы нефтеторгового региона Амстердам — Роттердам — Антверпен, по сообщению Insights Global, иссякают. Проблема отчасти связана со структурой фьючерсов: чем быстрее поставка, тем дизтопливо дороже. В результате трейдеры поскорее стремятся сбыть товар по выгодной цене.Азиаты заработалиСобственного дизеля Европе не хватает. Франция сократила производство из-за забастовок. А в Германии, где спрос самый высокий на континенте, НПЗ в Шведте потерял доступ к сырой нефти по трубопроводу "Дружба".В ЕС рассчитывают на Азию и Ближний Восток: там обещают помочь.Однако дизель в дефиците и за океаном. Конкуренция взвинтила цены на европейском рынке.По информации Vortexa, в сентябре экспорт из Азии почти достиг трехлетнего максимума — 306 тысяч баррелей в сутки.Острый дефицитТем не менее, уверены аналитики, азиатские поставки не решат проблему.С февраля в ЕС запрещена транспортировка почти всех российских нефтепродуктов по морю, включая дизтопливо. Эмбарго для сырой нефти вступает в силу в декабре."Российский импорт прекращается в период сезонного высокого спроса, — пояснил Джеймс Берли, главный аналитик Wood Mackenzie. — Альтернативные дальнемагистральные источники ограничены — есть сигналы о нестабильности поставок".Остались без дизеляНекоторые регионы ЕС уже столкнулись с жестким дефицитом, констатировал глава испанской нефтеперерабатывающей компании Repsol."Мы уже видели, что любые скачки цен на заправке или на газ оборачиваются беспорядками", — напомнил гендиректор нефтегазовой компании Petronas.Аналитики считают, что Европе грозит шок из-за поставок дизельного топлива. А недавние антиправительственные протесты в Германии, Австрии и Чехии (где счета за электроэнергию выросли в десять раз) — лишь предвестники грядущих бед.
https://ria.ru/20221102/fantazii-1828552116.html
https://ria.ru/20221101/khab-1828201439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, евросоюз, omv, petronas, россия, санкции в отношении россии, цены на нефть, дт (дизельное топливо), энергетический кризис
Экономика, Европа, Евросоюз, OMV, Petronas, Россия, Санкции в отношении России, Цены на нефть, ДТ (дизельное топливо), Энергетический кризис
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Запасы дизельного топлива в Евросоюзе зимой могут сократиться до минимума. Причина — эмбарго на российскую нефть, вступающее в силу с декабря. А в феврале добавится запрет на ввоз нефтепродуктов по морю. Эксперты констатируют: ситуация на рынке ухудшается.
Еще весной европейская экономика столкнулась с острой нехваткой дизеля — ключевого топлива для многих отраслей промышленности и сельского хозяйства. Порядка 750 тысяч баррелей в день Европа получала из России — половину всего импорта.
По данным FGE, на Саудовскую Аравию, второго по объемам поставщика, в прошлом году приходилось лишь 12 процентов. А по информации Французской ассоциации нефтяной промышленности (UFIP), в 2020-м Франция импортировала 25 миллионов тонн дизеля и четверть этого объема — из России. Великобритания на 18 процентов зависит от российских поставок, Германия — почти на 30.
Европейские компании в рамках "самосанкций" изо всех сил стремились избегать российских энергоносителей на волне призывов к топливному эмбарго. А запасы нефтеторгового региона Амстердам — Роттердам — Антверпен, по сообщению Insights Global, иссякают.
В октябре, по оценкам, израсходовали почти шесть миллионов баррелей — из-за увеличения сроков техобслуживания НПЗ и забастовок во Франции.
Проблема отчасти связана со структурой фьючерсов: чем быстрее поставка, тем дизтопливо дороже. В результате трейдеры поскорее стремятся сбыть товар по выгодной цене.
Собственного дизеля Европе не хватает. Франция сократила производство из-за забастовок. А в Германии, где спрос самый высокий на континенте, НПЗ в Шведте потерял доступ к сырой нефти по трубопроводу "Дружба".
В ЕС рассчитывают на Азию и Ближний Восток: там обещают помочь.
Однако дизель в дефиците и за океаном. Конкуренция взвинтила цены на европейском рынке.
По данным PVM Oil Global, разница премии на дизтопливо в Европе и Азии — более 60 долларов на тонну. В 2021-м было лишь семь. Этим пользуются азиатские нефтепереработчики, отгружая в ЕС все больше.
По информации Vortexa, в сентябре экспорт из Азии почти достиг трехлетнего максимума — 306 тысяч баррелей в сутки.
Тем не менее, уверены аналитики, азиатские поставки не решат проблему.
С февраля в ЕС запрещена транспортировка почти всех российских нефтепродуктов по морю, включая дизтопливо. Эмбарго для сырой нефти вступает в силу в декабре.
По подсчетам консалтинговой компании Wood Mackenzie, это приведет к тому, что запасы дизеля в северо-западной Европе в феврале сократятся до 210,4 миллиона баррелей — минимум с 2011-го.
"Российский импорт прекращается в период сезонного высокого спроса, — пояснил Джеймс Берли, главный аналитик Wood Mackenzie. — Альтернативные дальнемагистральные источники ограничены — есть сигналы о нестабильности поставок".
Некоторые регионы ЕС уже столкнулись с жестким дефицитом, констатировал глава испанской нефтеперерабатывающей компании Repsol.
В ряде стран заканчиваются средние дистилляты — дизель и топливо для реактивных двигателей, уточнили в Испании. При этом немецкий нефтепереработчик OMV Germany сообщил о резком повышении спроса. В отрасли прогнозируют дальнейший рост цен и очередной виток социальной нестабильности.
"Мы уже видели, что любые скачки цен на заправке или на газ оборачиваются беспорядками", — напомнил гендиректор нефтегазовой компании Petronas.
Аналитики считают, что Европе грозит шок из-за поставок дизельного топлива. А недавние антиправительственные протесты в Германии, Австрии и Чехии (где счета за электроэнергию выросли в десять раз) — лишь предвестники грядущих бед.