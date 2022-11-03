https://ria.ru/20221103/dizel-1828762998.html

Грязное дело: Европу охватил дизельный кризис

Грязное дело: Европу охватил дизельный кризис - РИА Новости, 03.11.2022

Грязное дело: Европу охватил дизельный кризис

Запасы дизельного топлива в Евросоюзе зимой могут сократиться до минимума. Причина — эмбарго на российскую нефть, вступающее в силу с декабря. А в феврале... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T08:00

2022-11-03T08:00

2022-11-03T09:28

экономика

европа

евросоюз

omv

petronas

россия

санкции в отношении россии

цены на нефть

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Запасы дизельного топлива в Евросоюзе зимой могут сократиться до минимума. Причина — эмбарго на российскую нефть, вступающее в силу с декабря. А в феврале добавится запрет на ввоз нефтепродуктов по морю. Эксперты констатируют: ситуация на рынке ухудшается.Запасы таютЕще весной европейская экономика столкнулась с острой нехваткой дизеля — ключевого топлива для многих отраслей промышленности и сельского хозяйства. Порядка 750 тысяч баррелей в день Европа получала из России — половину всего импорта.По данным FGE, на Саудовскую Аравию, второго по объемам поставщика, в прошлом году приходилось лишь 12 процентов. А по информации Французской ассоциации нефтяной промышленности (UFIP), в 2020-м Франция импортировала 25 миллионов тонн дизеля и четверть этого объема — из России. Великобритания на 18 процентов зависит от российских поставок, Германия — почти на 30.Европейские компании в рамках "самосанкций" изо всех сил стремились избегать российских энергоносителей на волне призывов к топливному эмбарго. А запасы нефтеторгового региона Амстердам — Роттердам — Антверпен, по сообщению Insights Global, иссякают. Проблема отчасти связана со структурой фьючерсов: чем быстрее поставка, тем дизтопливо дороже. В результате трейдеры поскорее стремятся сбыть товар по выгодной цене.Азиаты заработалиСобственного дизеля Европе не хватает. Франция сократила производство из-за забастовок. А в Германии, где спрос самый высокий на континенте, НПЗ в Шведте потерял доступ к сырой нефти по трубопроводу "Дружба".В ЕС рассчитывают на Азию и Ближний Восток: там обещают помочь.Однако дизель в дефиците и за океаном. Конкуренция взвинтила цены на европейском рынке.По информации Vortexa, в сентябре экспорт из Азии почти достиг трехлетнего максимума — 306 тысяч баррелей в сутки.Острый дефицитТем не менее, уверены аналитики, азиатские поставки не решат проблему.С февраля в ЕС запрещена транспортировка почти всех российских нефтепродуктов по морю, включая дизтопливо. Эмбарго для сырой нефти вступает в силу в декабре."Российский импорт прекращается в период сезонного высокого спроса, — пояснил Джеймс Берли, главный аналитик Wood Mackenzie. — Альтернативные дальнемагистральные источники ограничены — есть сигналы о нестабильности поставок".Остались без дизеляНекоторые регионы ЕС уже столкнулись с жестким дефицитом, констатировал глава испанской нефтеперерабатывающей компании Repsol."Мы уже видели, что любые скачки цен на заправке или на газ оборачиваются беспорядками", — напомнил гендиректор нефтегазовой компании Petronas.Аналитики считают, что Европе грозит шок из-за поставок дизельного топлива. А недавние антиправительственные протесты в Германии, Австрии и Чехии (где счета за электроэнергию выросли в десять раз) — лишь предвестники грядущих бед.

https://ria.ru/20221102/fantazii-1828552116.html

https://ria.ru/20221101/khab-1828201439.html

https://ria.ru/20220803/besporyadki-1806821674.html

европа

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, европа, евросоюз, omv, petronas, россия, санкции в отношении россии, цены на нефть, дт (дизельное топливо), энергетический кризис