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Прокуратура Костромы проверит сообщения о постороннем мужчине в детсаду - РИА Новости, 03.11.2022
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Прокуратура Костромы проверит сообщения о постороннем мужчине в детсаду
Прокуратура Костромы проверит сообщения о постороннем мужчине в детсаду - РИА Новости, 03.11.2022
Прокуратура Костромы проверит сообщения о постороннем мужчине в детсаду
Прокуратура в Костроме проводит проверку сообщений в соцсетях и СМИ о том, как в детский сад трижды за день проник посторонний мужчина, по словам очевидцев,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T17:50
2022-11-03T18:13
происшествия
кострома
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Прокуратура в Костроме проводит проверку сообщений в соцсетях и СМИ о том, как в детский сад трижды за день проник посторонний мужчина, по словам очевидцев, "неадекватного поведения с неясными намерениями", и бродил по зданию, пугая детей и сотрудников, сообщила прокуратура области в четверг.В соцсетях появилась публикации от жителей Костромы, которые рассказали, что в детский сад, куда ходят их дети, трижды за день проник посторонний мужчина "неадекватного поведения с неясными намерениями", при этом один раз он якобы вошел через эвакуационный выход.По словам родителей, мужчина бродил по коридорам и этажам, будто "потерянный во времени и пространстве", пугая детей и взрослых, не понимающих, с какими целями он пришел в здание. При этом очевидцы утверждают, что агрессии незнакомец не проявлял."Прокуратура города Костромы проводит проверку публикаций в социальных сетях и средствах массовой информации о проникновении постороннего мужчины в один из детских садов города Костромы. В ходе проверки будет проверено соблюдение образовательной организацией требований законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников дошкольного учреждения", - говорится в сообщении.Прокуратура уточняет, что при выявлении нарушений закона будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.В администрации Костромы сообщили РИА Новости, что городское управление образование проводит проверку инцидента."Антитеррористическая безопасность данного детского сада соответствует требованиям – ограждение по периметру, домофон, пропускной режим, там есть журнал, в который записано, кто может забирать ребенка, чужого человека не пустят", - сообщили в пресс-службе.По предварительным данным, мужчина прошел в здание вместе с родителями. При этом, как утверждают работники учреждения, он приходил дважды, а не трижды – информация про эвакуационный выход не подтвердилась.В горадминистрации также отметили, в частности, что в детском саду проведут родительское собрание, чтобы обсудить дополнительные меры безопасности.Представитель УМВД по региону рассказал РИА Новости, что мужчина задержан. "Это костромич 1986 года рождения, сейчас с ним работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства произошедшего… Он утверждает, что ничего противоправного не замышлял", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221024/nozh-1826306777.html
https://ria.ru/20220426/proisshestvie-1785503984.html
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происшествия, кострома
Происшествия, Кострома
17:50 03.11.2022 (обновлено: 18:13 03.11.2022)
 
Прокуратура Костромы проверит сообщения о постороннем мужчине в детсаду

Прокуратура Костромы проведет проверку сообщений о постороннем мужчине в детсаду

© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в медиабанкУдостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ
Удостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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Удостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Прокуратура в Костроме проводит проверку сообщений в соцсетях и СМИ о том, как в детский сад трижды за день проник посторонний мужчина, по словам очевидцев, "неадекватного поведения с неясными намерениями", и бродил по зданию, пугая детей и сотрудников, сообщила прокуратура области в четверг.
В соцсетях появилась публикации от жителей Костромы, которые рассказали, что в детский сад, куда ходят их дети, трижды за день проник посторонний мужчина "неадекватного поведения с неясными намерениями", при этом один раз он якобы вошел через эвакуационный выход.
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По словам родителей, мужчина бродил по коридорам и этажам, будто "потерянный во времени и пространстве", пугая детей и взрослых, не понимающих, с какими целями он пришел в здание. При этом очевидцы утверждают, что агрессии незнакомец не проявлял.
"Прокуратура города Костромы проводит проверку публикаций в социальных сетях и средствах массовой информации о проникновении постороннего мужчины в один из детских садов города Костромы. В ходе проверки будет проверено соблюдение образовательной организацией требований законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников дошкольного учреждения", - говорится в сообщении.
Прокуратура уточняет, что при выявлении нарушений закона будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
В администрации Костромы сообщили РИА Новости, что городское управление образование проводит проверку инцидента.
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"Антитеррористическая безопасность данного детского сада соответствует требованиям – ограждение по периметру, домофон, пропускной режим, там есть журнал, в который записано, кто может забирать ребенка, чужого человека не пустят", - сообщили в пресс-службе.
По предварительным данным, мужчина прошел в здание вместе с родителями. При этом, как утверждают работники учреждения, он приходил дважды, а не трижды – информация про эвакуационный выход не подтвердилась.
В горадминистрации также отметили, в частности, что в детском саду проведут родительское собрание, чтобы обсудить дополнительные меры безопасности.
Представитель УМВД по региону рассказал РИА Новости, что мужчина задержан. "Это костромич 1986 года рождения, сейчас с ним работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства произошедшего… Он утверждает, что ничего противоправного не замышлял", - рассказал собеседник агентства.
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