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В Татарстане уволили воспитателей и заведующую детсада, где били детей - РИА Новости, 03.11.2022
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В Татарстане уволили воспитателей и заведующую детсада, где били детей
В Татарстане уволили воспитателей и заведующую детсада, где били детей - РИА Новости, 03.11.2022
В Татарстане уволили воспитателей и заведующую детсада, где били детей
Воспитатели и заведующая детским садом №6 в райцентре Азнакаево в Татарстане уволены после опубликования видео с грубым обращением с детьми, сообщила... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T09:04
2022-11-03T09:04
происшествия
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КАЗАНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Воспитатели и заведующая детским садом №6 в райцентре Азнакаево в Татарстане уволены после опубликования видео с грубым обращением с детьми, сообщила руководитель управления образования Азнакаевского района Зульфия Гилязова.Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором воспитатель бьет маленькую девочку по лицу, плачущих детей никто не успокаивает. Одного из мальчиков в наказание оставили в коридоре и не пускали в группу. Видео, как отмечается, было снято новенькой няней и передано родителям.По данному факту проверку начали прокуратура Татарстана и региональное следственное управление СК РФ, которому председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить об итогах."К сожалению, в детском саду №6 "Звездочка" Азнакаево произошел случай жестокого обращения с воспитанником… Были опрошены все работники группы, даны объяснительные воспитателями и младшими воспитателями группы. Воспитатели были уволены", - сказала Гилязова в видеообращении к жителям района в соцсети "ВКонтакте".Также, по ее словам, уволена заведующая детским садом - за ненадлежащий контроль при организации деятельности образовательного учреждения в части контроля работы воспитателей.В группе назначены новые воспитатели. С родителями малышей проведено собрание, по их обращению в двух группах с 1 ноября установлено видеонаблюдение. До конца учебного года видеонаблюдение будет установлено во всех группах детского сада №6.
https://ria.ru/20221012/deti-1823460904.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Татарстан (Татарстан)
09:04 03.11.2022
 
В Татарстане уволили воспитателей и заведующую детсада, где били детей

Воспитателей и заведующую детсадом в Азнакаево уволили после видео, на котором били детей

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкШкаф с игрушками в детском саду
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Шкаф с игрушками в детском саду. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Воспитатели и заведующая детским садом №6 в райцентре Азнакаево в Татарстане уволены после опубликования видео с грубым обращением с детьми, сообщила руководитель управления образования Азнакаевского района Зульфия Гилязова.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором воспитатель бьет маленькую девочку по лицу, плачущих детей никто не успокаивает. Одного из мальчиков в наказание оставили в коридоре и не пускали в группу. Видео, как отмечается, было снято новенькой няней и передано родителям.
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По данному факту проверку начали прокуратура Татарстана и региональное следственное управление СК РФ, которому председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить об итогах.
"К сожалению, в детском саду №6 "Звездочка" Азнакаево произошел случай жестокого обращения с воспитанником… Были опрошены все работники группы, даны объяснительные воспитателями и младшими воспитателями группы. Воспитатели были уволены", - сказала Гилязова в видеообращении к жителям района в соцсети "ВКонтакте".
Также, по ее словам, уволена заведующая детским садом - за ненадлежащий контроль при организации деятельности образовательного учреждения в части контроля работы воспитателей.
В группе назначены новые воспитатели. С родителями малышей проведено собрание, по их обращению в двух группах с 1 ноября установлено видеонаблюдение. До конца учебного года видеонаблюдение будет установлено во всех группах детского сада №6.
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