https://ria.ru/20221103/detsad-1828858261.html

В Татарстане уволили воспитателей и заведующую детсада, где били детей

В Татарстане уволили воспитателей и заведующую детсада, где били детей - РИА Новости, 03.11.2022

В Татарстане уволили воспитателей и заведующую детсада, где били детей

Воспитатели и заведующая детским садом №6 в райцентре Азнакаево в Татарстане уволены после опубликования видео с грубым обращением с детьми, сообщила... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T09:04

2022-11-03T09:04

2022-11-03T09:04

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Воспитатели и заведующая детским садом №6 в райцентре Азнакаево в Татарстане уволены после опубликования видео с грубым обращением с детьми, сообщила руководитель управления образования Азнакаевского района Зульфия Гилязова.Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором воспитатель бьет маленькую девочку по лицу, плачущих детей никто не успокаивает. Одного из мальчиков в наказание оставили в коридоре и не пускали в группу. Видео, как отмечается, было снято новенькой няней и передано родителям.По данному факту проверку начали прокуратура Татарстана и региональное следственное управление СК РФ, которому председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить об итогах."К сожалению, в детском саду №6 "Звездочка" Азнакаево произошел случай жестокого обращения с воспитанником… Были опрошены все работники группы, даны объяснительные воспитателями и младшими воспитателями группы. Воспитатели были уволены", - сказала Гилязова в видеообращении к жителям района в соцсети "ВКонтакте".Также, по ее словам, уволена заведующая детским садом - за ненадлежащий контроль при организации деятельности образовательного учреждения в части контроля работы воспитателей.В группе назначены новые воспитатели. С родителями малышей проведено собрание, по их обращению в двух группах с 1 ноября установлено видеонаблюдение. До конца учебного года видеонаблюдение будет установлено во всех группах детского сада №6.

https://ria.ru/20221012/deti-1823460904.html

https://ria.ru/20220518/detsad-1789147930.html

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан)