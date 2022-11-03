https://ria.ru/20221103/delimitatsiya-1829024691.html

В Брюсселе прошло заседание азербайджано-армянской комиссии

В Брюсселе прошло заседание азербайджано-армянской комиссии - РИА Новости, 03.11.2022

В Брюсселе прошло заседание азербайджано-армянской комиссии

В Брюсселе проходит заседание азербайджано-армянской комиссии по делимитации границы, сообщил в четверг в Twitter генеральный секретарь Службы внешних действий... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T16:12

2022-11-03T16:12

2022-11-03T16:12

в мире

мгер григорян

шахин мустафаев

брюссель

евросоюз

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БАКУ, 3 ноя – РИА Новости. В Брюсселе проходит заседание азербайджано-армянской комиссии по делимитации границы, сообщил в четверг в Twitter генеральный секретарь Службы внешних действий Европейского Союза Стефано Саннино."В Брюсселе проходит заседание азербайджано-армянской комиссии по делимитации. Мы рады приветствовать армянскую и азербайджанскую пограничные комиссии во главе с заместителями премьер-министров Мгером Григоряном и Шахином Мустафаевым в Брюсселе для проведения их третьего заседания. Европейский союз призывает стороны предпринять шаги для улучшения безопасности в регионе и достижения прогресса в делимитации", - сообщил представитель ЕС.

https://ria.ru/20221007/missiya-1822137048.html

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в мире, мгер григорян, шахин мустафаев, брюссель, евросоюз