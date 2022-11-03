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В Брюсселе прошло заседание азербайджано-армянской комиссии - РИА Новости, 03.11.2022
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В Брюсселе прошло заседание азербайджано-армянской комиссии
В Брюсселе прошло заседание азербайджано-армянской комиссии - РИА Новости, 03.11.2022
В Брюсселе прошло заседание азербайджано-армянской комиссии
В Брюсселе проходит заседание азербайджано-армянской комиссии по делимитации границы, сообщил в четверг в Twitter генеральный секретарь Службы внешних действий... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:12
2022-11-03T16:12
в мире
мгер григорян
шахин мустафаев
брюссель
евросоюз
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БАКУ, 3 ноя – РИА Новости. В Брюсселе проходит заседание азербайджано-армянской комиссии по делимитации границы, сообщил в четверг в Twitter генеральный секретарь Службы внешних действий Европейского Союза Стефано Саннино."В Брюсселе проходит заседание азербайджано-армянской комиссии по делимитации. Мы рады приветствовать армянскую и азербайджанскую пограничные комиссии во главе с заместителями премьер-министров Мгером Григоряном и Шахином Мустафаевым в Брюсселе для проведения их третьего заседания. Европейский союз призывает стороны предпринять шаги для улучшения безопасности в регионе и достижения прогресса в делимитации", - сообщил представитель ЕС.
https://ria.ru/20221007/missiya-1822137048.html
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в мире, мгер григорян, шахин мустафаев, брюссель, евросоюз
В мире, Мгер Григорян, Шахин Мустафаев, Брюссель, Евросоюз
16:12 03.11.2022
 
В Брюсселе прошло заседание азербайджано-армянской комиссии

Саннино: в Брюсселе прошла работа азербайджано-армянской комиссии по делимитации границы

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 3 ноя – РИА Новости. В Брюсселе проходит заседание азербайджано-армянской комиссии по делимитации границы, сообщил в четверг в Twitter генеральный секретарь Службы внешних действий Европейского Союза Стефано Саннино.
"В Брюсселе проходит заседание азербайджано-армянской комиссии по делимитации. Мы рады приветствовать армянскую и азербайджанскую пограничные комиссии во главе с заместителями премьер-министров Мгером Григоряном и Шахином Мустафаевым в Брюсселе для проведения их третьего заседания. Европейский союз призывает стороны предпринять шаги для улучшения безопасности в регионе и достижения прогресса в делимитации", - сообщил представитель ЕС.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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