https://ria.ru/20221103/delfiny-1829103581.html

Ветеринар: выпущенным в море в Севастополе дельфинам нужна срочная помощь

Ветеринар: выпущенным в море в Севастополе дельфинам нужна срочная помощь - РИА Новости, 03.11.2022

Ветеринар: выпущенным в море в Севастополе дельфинам нужна срочная помощь

У дельфинов, выпущенных на волю в Севастополе, практически нет шансов на выживание, если не принять срочные меры, так как у них отсутствуют навыки выживания в... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T19:44

2022-11-03T19:44

2022-11-03T19:51

михаил развожаев

севастополь

москвариум

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. У дельфинов, выпущенных на волю в Севастополе, практически нет шансов на выживание, если не принять срочные меры, так как у них отсутствуют навыки выживания в дикой среде, сообщила РИА Новости руководитель ветеринарной службы "Москвариума" и волонтер Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море" Ирина Суворова.В среду очевидцы сняли видео, как неизвестные выбрасывали в море дельфинов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что дельфинов выбросил владелец дельфинария - по его словам, четверо млекопитающих, которых выпустили в море, больше 10 лет прожили в неволе. Утром в четверг организован поиск дельфинов в акватории. Полицией возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными."Дельфины – социальные животные, их охотничьи навыки не врожденные, а приобретаются в процессе обучения в стае с самого рождения. Однако если животное прожило более двух лет в искусственных условиях, эти навыки утрачиваются за ненадобностью, а детеныши, родившиеся в неволе, изначально их не имеют. Голодание – критично для дельфинов, так как вся вода в их организм попадает с пищей, и обезвоживание приводит к гибели гораздо быстрее", - рассказала Суворова.Она добавила, что для животных, проживших продолжительное время в искусственных условиях, человек не является источником опасности, как для их диких сородичей. Животное доверяет людям, подплывает к ним за пищей – те, в свою очередь, могут нанести дельфину вред по незнанию или по злому умыслу."Выпускать животных в дикую природу в ноябре – чревато для их здоровья. Животные, внезапно попавшие в воду с низкой температурой, серьезно рискуют заболеть и погибнуть. Дельфины подвержены пневмонии и другим воспалительным процессам из-за особенностей строения их дыхательных путей", - рассказала Суворова.Специалист добавила, что дельфины привыкли, что каждый день к ним приходят люди: кормят, гладят, играют с ними. И внезапно всё это прекращается, их бросили одних, а вокруг – незнакомая и некомфортная среда."Стресс, который испытывает животное в такой момент, сводит на нет даже те минимальные шансы приспособиться к новым условиям и выжить. Учитывая все факторы, этой группе животных срочно требуется помощь, и остается надеяться, что они успеют ее получить", - добавила она.

https://ria.ru/20221102/delfiny-1828822785.html

https://ria.ru/20221013/delfin-1823738900.html

севастополь

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

михаил развожаев, севастополь, москвариум