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Ветеринар: выпущенным в море в Севастополе дельфинам нужна срочная помощь - РИА Новости, 03.11.2022
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Ветеринар: выпущенным в море в Севастополе дельфинам нужна срочная помощь
Ветеринар: выпущенным в море в Севастополе дельфинам нужна срочная помощь - РИА Новости, 03.11.2022
Ветеринар: выпущенным в море в Севастополе дельфинам нужна срочная помощь
У дельфинов, выпущенных на волю в Севастополе, практически нет шансов на выживание, если не принять срочные меры, так как у них отсутствуют навыки выживания в... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T19:44
2022-11-03T19:51
михаил развожаев
севастополь
москвариум
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. У дельфинов, выпущенных на волю в Севастополе, практически нет шансов на выживание, если не принять срочные меры, так как у них отсутствуют навыки выживания в дикой среде, сообщила РИА Новости руководитель ветеринарной службы "Москвариума" и волонтер Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море" Ирина Суворова.В среду очевидцы сняли видео, как неизвестные выбрасывали в море дельфинов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что дельфинов выбросил владелец дельфинария - по его словам, четверо млекопитающих, которых выпустили в море, больше 10 лет прожили в неволе. Утром в четверг организован поиск дельфинов в акватории. Полицией возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными."Дельфины – социальные животные, их охотничьи навыки не врожденные, а приобретаются в процессе обучения в стае с самого рождения. Однако если животное прожило более двух лет в искусственных условиях, эти навыки утрачиваются за ненадобностью, а детеныши, родившиеся в неволе, изначально их не имеют. Голодание – критично для дельфинов, так как вся вода в их организм попадает с пищей, и обезвоживание приводит к гибели гораздо быстрее", - рассказала Суворова.Она добавила, что для животных, проживших продолжительное время в искусственных условиях, человек не является источником опасности, как для их диких сородичей. Животное доверяет людям, подплывает к ним за пищей – те, в свою очередь, могут нанести дельфину вред по незнанию или по злому умыслу."Выпускать животных в дикую природу в ноябре – чревато для их здоровья. Животные, внезапно попавшие в воду с низкой температурой, серьезно рискуют заболеть и погибнуть. Дельфины подвержены пневмонии и другим воспалительным процессам из-за особенностей строения их дыхательных путей", - рассказала Суворова.Специалист добавила, что дельфины привыкли, что каждый день к ним приходят люди: кормят, гладят, играют с ними. И внезапно всё это прекращается, их бросили одних, а вокруг – незнакомая и некомфортная среда."Стресс, который испытывает животное в такой момент, сводит на нет даже те минимальные шансы приспособиться к новым условиям и выжить. Учитывая все факторы, этой группе животных срочно требуется помощь, и остается надеяться, что они успеют ее получить", - добавила она.
https://ria.ru/20221102/delfiny-1828822785.html
https://ria.ru/20221013/delfin-1823738900.html
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михаил развожаев, севастополь, москвариум
Михаил Развожаев, Севастополь, Москвариум
19:44 03.11.2022 (обновлено: 19:51 03.11.2022)
 
Ветеринар: выпущенным в море в Севастополе дельфинам нужна срочная помощь

Ветеринар: у выпущенных в Севастополе дельфинов почти нет шансов выжить, если не помочь им

CC BY 2.0 / Ed Dunens / Common DolphinsДельфины в море
Дельфины в море - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
CC BY 2.0 / Ed Dunens / Common Dolphins
Дельфины в море. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. У дельфинов, выпущенных на волю в Севастополе, практически нет шансов на выживание, если не принять срочные меры, так как у них отсутствуют навыки выживания в дикой среде, сообщила РИА Новости руководитель ветеринарной службы "Москвариума" и волонтер Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море" Ирина Суворова.
В среду очевидцы сняли видео, как неизвестные выбрасывали в море дельфинов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что дельфинов выбросил владелец дельфинария - по его словам, четверо млекопитающих, которых выпустили в море, больше 10 лет прожили в неволе. Утром в четверг организован поиск дельфинов в акватории. Полицией возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
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"Дельфины – социальные животные, их охотничьи навыки не врожденные, а приобретаются в процессе обучения в стае с самого рождения. Однако если животное прожило более двух лет в искусственных условиях, эти навыки утрачиваются за ненадобностью, а детеныши, родившиеся в неволе, изначально их не имеют. Голодание – критично для дельфинов, так как вся вода в их организм попадает с пищей, и обезвоживание приводит к гибели гораздо быстрее", - рассказала Суворова.
Она добавила, что для животных, проживших продолжительное время в искусственных условиях, человек не является источником опасности, как для их диких сородичей. Животное доверяет людям, подплывает к ним за пищей – те, в свою очередь, могут нанести дельфину вред по незнанию или по злому умыслу.
"Выпускать животных в дикую природу в ноябре – чревато для их здоровья. Животные, внезапно попавшие в воду с низкой температурой, серьезно рискуют заболеть и погибнуть. Дельфины подвержены пневмонии и другим воспалительным процессам из-за особенностей строения их дыхательных путей", - рассказала Суворова.
Специалист добавила, что дельфины привыкли, что каждый день к ним приходят люди: кормят, гладят, играют с ними. И внезапно всё это прекращается, их бросили одних, а вокруг – незнакомая и некомфортная среда.
"Стресс, который испытывает животное в такой момент, сводит на нет даже те минимальные шансы приспособиться к новым условиям и выжить. Учитывая все факторы, этой группе животных срочно требуется помощь, и остается надеяться, что они успеют ее получить", - добавила она.
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Михаил РазвожаевСевастопольМосквариум
 
 
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