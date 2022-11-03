https://ria.ru/20221103/delfiny-1828983101.html

Эксперт предложила оставить выброшенных в Севастополе дельфинов в море

Эксперт предложила оставить выброшенных в Севастополе дельфинов в море - РИА Новости, 03.11.2022

Эксперт предложила оставить выброшенных в Севастополе дельфинов в море

Выброшенных в Черное море в Севастополе четырех афалин нужно оставить в море, проследив за их адаптацией, а не увозить в другой дельфинарий, заявила РИА Новости РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:30

2022-11-03T14:30

2022-11-03T14:54

общество

севастополь

черное море

михаил развожаев

новости - туризм

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Выброшенных в Черное море в Севастополе четырех афалин нужно оставить в море, проследив за их адаптацией, а не увозить в другой дельфинарий, заявила РИА Новости руководитель центра спасения млекопитающих "Дельфа" Татьяна Белей.В среду очевидцы сняли видео, как неизвестные выбрасывали в море дельфинов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что дельфинов выбросил владелец дельфинария - по его словам, четверо млекопитающих, которых выпустили в море, больше 10 лет прожили в неволе. Утром в четверг организован поиск дельфинов в акватории. Полицией возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными."Самое обидное, если после всего пережитого их отловят против их воли и перевезут в Коктебельский дельфинарий. Можно было нормально реабилитировать дельфинов и выпустить в море… Транспортировка и отлов – это всегда огромный стресс для дельфинов", - сказала Белей.Она напомнила, что в мировой практике существуют успешные программы по реабилитации и выпуску в море млекопитающих из дельфинария."Есть определенная методика, чтобы дельфины находились в морском вольере, чтобы они привыкли к морю, вспомнили навыки охоты и разорвали связь с человеком как поставщиком еды. Совсем недавно в Южной Корее выпустили дельфина, который 17 лет прожил в неволе, в 2017 году там же выпустили двух дельфинов, которые провели в заточении 20 лет. Также успешно выпускали на Бали, в Турции, в США", - рассказала эксперт.По ее словам, для адаптации дельфинов к морю не нужно много времени, но важен индивидуальный подход. "Кто-то смелее и готов сразу идти в море, а кому-то нужно намного больше времени, чтобы привыкнуть", - пояснила Белей.

https://ria.ru/20221103/delfiny-1828903655.html

https://ria.ru/20221103/delfiny-1828980468.html

севастополь

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, севастополь, черное море, михаил развожаев, новости - туризм