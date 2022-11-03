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Выброшенных в Черное море дельфинов предложили искать по ориентировкам - РИА Новости, 03.11.2022
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Выброшенных в Черное море дельфинов предложили искать по ориентировкам
Выброшенных в Черное море дельфинов предложили искать по ориентировкам - РИА Новости, 03.11.2022
Выброшенных в Черное море дельфинов предложили искать по ориентировкам
Руководитель центра спасения млекопитающих "Дельфа" Татьяна Белей в беседе с РИА Новости предложила распространить среди жителей Крымского побережья фотографии... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:23
2022-11-03T14:23
михаил развожаев
севастополь
черное море
происшествия
животные
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Руководитель центра спасения млекопитающих "Дельфа" Татьяна Белей в беседе с РИА Новости предложила распространить среди жителей Крымского побережья фотографии четырех афалин, выброшенных в море владельцем дельфинария в Севастополе: это увеличивает шанс их обнаружения.В среду очевидцы сняли видео, как неизвестные выбрасывали в море дельфинов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев впоследствии заявил, что дельфинов выбросил в море владелец дельфинария, и назвал данный случай вопиющим. По его словам, четыре дельфина, которых выпустили в море, больше 10 лет прожили в неволе.Татьяна Белей считает, что необходимо организовать мониторинг дельфинов, чтобы проследить за их адаптацией к морю: "У них есть чипы, но, чтобы их считать, нужно прислонить к ним сканер. На дельфинах нет маячков"."Дельфинов опознают по спинным плавникам, у них индивидуальные зазубрины, как у людей отпечатки пальцев. Здесь очень бы помогли ориентировки, можно разослать фотографии, если они, конечно, есть. С другой стороны, если дельфинам будет плохо, они будут подходить к людям, станет и так понятно, что это именно те дельфины. Но фотографии лучше все равно иметь, чтобы не было путаницы, потому что афалины часто плавают у берега во время охоты", - сказала Белей.По факту жестокого обращения с дельфинами в Севастополе возбуждено уголовное дело. Полиция уже осмотрела дельфинарий, где содержались животные, "для установления возможных дополнительных фактов жестокого обращения". Назначены криминалистические экспертизы.
https://ria.ru/20221102/delfiny-1828822785.html
https://ria.ru/20221102/delfiny-1828814818.html
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михаил развожаев, севастополь, черное море, происшествия, животные
Михаил Развожаев, Севастополь, Черное море, Происшествия, Животные
14:23 03.11.2022
 
Выброшенных в Черное море дельфинов предложили искать по ориентировкам

В центре спасения млекопитающих "Дельфа" предложили искать дельфинов по ориентировкам

© РИА Новости / Анастасия МержановаДельфины
Дельфины - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Анастасия Мержанова
Дельфины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Руководитель центра спасения млекопитающих "Дельфа" Татьяна Белей в беседе с РИА Новости предложила распространить среди жителей Крымского побережья фотографии четырех афалин, выброшенных в море владельцем дельфинария в Севастополе: это увеличивает шанс их обнаружения.
В среду очевидцы сняли видео, как неизвестные выбрасывали в море дельфинов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев впоследствии заявил, что дельфинов выбросил в море владелец дельфинария, и назвал данный случай вопиющим. По его словам, четыре дельфина, которых выпустили в море, больше 10 лет прожили в неволе.
Дельфины в бассейне дельфинария - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 23:22
Власти Севастополя назвали случай с выброшенными в море дельфинами вопиющим
Татьяна Белей считает, что необходимо организовать мониторинг дельфинов, чтобы проследить за их адаптацией к морю: "У них есть чипы, но, чтобы их считать, нужно прислонить к ним сканер. На дельфинах нет маячков".
"Дельфинов опознают по спинным плавникам, у них индивидуальные зазубрины, как у людей отпечатки пальцев. Здесь очень бы помогли ориентировки, можно разослать фотографии, если они, конечно, есть. С другой стороны, если дельфинам будет плохо, они будут подходить к людям, станет и так понятно, что это именно те дельфины. Но фотографии лучше все равно иметь, чтобы не было путаницы, потому что афалины часто плавают у берега во время охоты", - сказала Белей.
По факту жестокого обращения с дельфинами в Севастополе возбуждено уголовное дело. Полиция уже осмотрела дельфинарий, где содержались животные, "для установления возможных дополнительных фактов жестокого обращения". Назначены криминалистические экспертизы.
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2 ноября, 22:08Туризм
В Севастополе проверяют информацию о выброшенных в море дельфинах
 
Михаил РазвожаевСевастопольЧерное мореПроисшествияЖивотные
 
 
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