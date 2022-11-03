https://ria.ru/20221103/delfiny-1828976328.html

В Севастополе приостановили поиск выброшенных в море дельфинов

В Севастополе приостановили поиск выброшенных в море дельфинов - РИА Новости, 03.11.2022

В Севастополе приостановили поиск выброшенных в море дельфинов

Спасательная операция с моря по поиску выброшенных в Севастополе дельфинов приостановлена, но мониторинг с берега продолжается, найти афалин пока не удалось,... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:14

2022-11-03T14:14

2022-11-03T14:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Спасательная операция с моря по поиску выброшенных в Севастополе дельфинов приостановлена, но мониторинг с берега продолжается, найти афалин пока не удалось, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В среду очевидцы сняли видео, как неизвестные выбрасывали в море дельфинов. Развожаев заявил, что дельфинов выбросил в море владелец дельфинария, и назвал данный случай вопиющим. По его словам, четыре дельфина, которых выпустили в море, больше 10 лет прожили в неволе. Утром в четверг организован поиск дельфинов в акватории. По факту жестокого обращения с дельфинами полицией возбуждено уголовное дело."Спасательная операция с моря по поиску дельфинов на сегодня приостановлена, но мониторинг с берега продолжается. К сожалению, найти афалин пока не удалось", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, с утра обследованы бухты города. "Дельфины точно живы, павших млекопитающих не обнаружено на этот час", - подчеркнул губернатор.По его словам, удалось определить предположительное место их расположения - это Солнечная бухта, там были встречены два дельфина. "На свисток они не отреагировали, но есть косвенные признаки, что все-таки это "наши" афалины", - подчеркнул губернатор.При этом Развожаев отметил, что сейчас катера вернулись на берег. Поиски продолжатся в пятницу, но сегодня волонтеры продолжат обследовать берег, если дельфины выплывут - попробуют их прикормить.

https://ria.ru/20221102/delfiny-1828822785.html

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Двух из четырех выброшенных в открытое море дельфинов обнаружили у берега в Севастополе Двух из четырех выброшенных в открытое море дельфинов обнаружили у берега в Севастополе 2022-11-03T14:14 true PT0M26S

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происшествия, михаил развожаев, севастополь, туризм, новости - туризм