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В Севастополе возбудили уголовное дело из-за выброшенных в море дельфинов - РИА Новости, 03.11.2022
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В Севастополе возбудили уголовное дело из-за выброшенных в море дельфинов
В Севастополе возбудили уголовное дело из-за выброшенных в море дельфинов - РИА Новости, 03.11.2022
В Севастополе возбудили уголовное дело из-за выброшенных в море дельфинов
По факту жестокого обращения с дельфинами в Севастополе возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:07
2022-11-03T13:12
севастополь
происшествия
михаил развожаев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. По факту жестокого обращения с дельфинами в Севастополе возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба полиции города.В среду очевидцы сняли видео, как неизвестные выбрасывали в море дельфинов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что дельфинов выбросил в море владелец дельфинария, и назвал данный случай вопиющим. По его словам, четыре дельфина, которых выпустили в море, больше 10 лет прожили в неволе. Утром в четверг организован поиск дельфинов в акватории."По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ", - говорится в сообщении. Полицией уже проведен осмотр дельфинария, где содержались животные, для установления возможных дополнительных фактов жестокого обращения, назначены криминалистические экспертизы.В прокуратуре города сообщили, что дельфины "были выпущены в море индивидуальным предпринимателем, который является директором дельфинария "Flipper" и директором ООО "Биологическая станция"Там добавили, что, по первоначальной информации, морские млекопитающие, 2 самца и 2 самки, взяты в аренду для нужд дельфинария у ООО "Биологическая станция". Согласно пояснениям директора, они принадлежат ему с 2012 года.
https://ria.ru/20221102/delfiny-1828822785.html
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севастополь, происшествия, михаил развожаев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новости - туризм
Севастополь, Происшествия, Михаил Развожаев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Новости - Туризм
12:07 03.11.2022 (обновлено: 13:12 03.11.2022)
 
В Севастополе возбудили уголовное дело из-за выброшенных в море дельфинов

В Севастополе возбудили дело о жестоком обращении с животными из-за выброшенных дельфинов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудник правоохранительных органов на блокпосту на въезде в Севастополь
Сотрудник правоохранительных органов на блокпосту на въезде в Севастополь - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник правоохранительных органов на блокпосту на въезде в Севастополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. По факту жестокого обращения с дельфинами в Севастополе возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба полиции города.
В среду очевидцы сняли видео, как неизвестные выбрасывали в море дельфинов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что дельфинов выбросил в море владелец дельфинария, и назвал данный случай вопиющим. По его словам, четыре дельфина, которых выпустили в море, больше 10 лет прожили в неволе. Утром в четверг организован поиск дельфинов в акватории.
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Власти Севастополя назвали случай с выброшенными в море дельфинами вопиющим
"По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ", - говорится в сообщении. Полицией уже проведен осмотр дельфинария, где содержались животные, для установления возможных дополнительных фактов жестокого обращения, назначены криминалистические экспертизы.
В прокуратуре города сообщили, что дельфины "были выпущены в море индивидуальным предпринимателем, который является директором дельфинария "Flipper" и директором ООО "Биологическая станция"
Там добавили, что, по первоначальной информации, морские млекопитающие, 2 самца и 2 самки, взяты в аренду для нужд дельфинария у ООО "Биологическая станция". Согласно пояснениям директора, они принадлежат ему с 2012 года.
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СевастопольПроисшествияМихаил РазвожаевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Новости - Туризм
 
 
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