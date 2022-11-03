12:07 03.11.2022 (обновлено: 13:12 03.11.2022)
В Севастополе возбудили уголовное дело из-за выброшенных в море дельфинов
В Севастополе возбудили дело о жестоком обращении с животными из-за выброшенных дельфинов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудник правоохранительных органов на блокпосту на въезде в Севастополь
Сотрудник правоохранительных органов на блокпосту на въезде в Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. По факту жестокого обращения с дельфинами в Севастополе возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба полиции города.
В среду очевидцы сняли видео, как неизвестные выбрасывали в море дельфинов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что дельфинов выбросил в море владелец дельфинария, и назвал данный случай вопиющим. По его словам, четыре дельфина, которых выпустили в море, больше 10 лет прожили в неволе. Утром в четверг организован поиск дельфинов в акватории.
"По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ", - говорится в сообщении. Полицией уже проведен осмотр дельфинария, где содержались животные, для установления возможных дополнительных фактов жестокого обращения, назначены криминалистические экспертизы.
В прокуратуре города сообщили, что дельфины "были выпущены в море индивидуальным предпринимателем, который является директором дельфинария "Flipper" и директором ООО "Биологическая станция"
Там добавили, что, по первоначальной информации, морские млекопитающие, 2 самца и 2 самки, взяты в аренду для нужд дельфинария у ООО "Биологическая станция". Согласно пояснениям директора, они принадлежат ему с 2012 года.
7 октября, 08:00"Нашли пыточную камеру": что устроила подросток под Смоленском