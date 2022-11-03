https://ria.ru/20221103/delfiny-1828919985.html

В Севастополе возбудили уголовное дело из-за выброшенных в море дельфинов

В Севастополе возбудили уголовное дело из-за выброшенных в море дельфинов - РИА Новости, 03.11.2022

В Севастополе возбудили уголовное дело из-за выброшенных в море дельфинов

По факту жестокого обращения с дельфинами в Севастополе возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T12:07

2022-11-03T12:07

2022-11-03T13:12

севастополь

происшествия

михаил развожаев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. По факту жестокого обращения с дельфинами в Севастополе возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба полиции города.В среду очевидцы сняли видео, как неизвестные выбрасывали в море дельфинов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что дельфинов выбросил в море владелец дельфинария, и назвал данный случай вопиющим. По его словам, четыре дельфина, которых выпустили в море, больше 10 лет прожили в неволе. Утром в четверг организован поиск дельфинов в акватории."По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ", - говорится в сообщении. Полицией уже проведен осмотр дельфинария, где содержались животные, для установления возможных дополнительных фактов жестокого обращения, назначены криминалистические экспертизы.В прокуратуре города сообщили, что дельфины "были выпущены в море индивидуальным предпринимателем, который является директором дельфинария "Flipper" и директором ООО "Биологическая станция"Там добавили, что, по первоначальной информации, морские млекопитающие, 2 самца и 2 самки, взяты в аренду для нужд дельфинария у ООО "Биологическая станция". Согласно пояснениям директора, они принадлежат ему с 2012 года.

https://ria.ru/20221102/delfiny-1828822785.html

https://ria.ru/20221007/zhivotnye-1822049851.html

севастополь

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

севастополь, происшествия, михаил развожаев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новости - туризм