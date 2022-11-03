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Губернатор Севастополя рассказал о поисках выброшенных в море дельфинов - РИА Новости, 03.11.2022
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Губернатор Севастополя рассказал о поисках выброшенных в море дельфинов
Губернатор Севастополя рассказал о поисках выброшенных в море дельфинов - РИА Новости, 03.11.2022
Губернатор Севастополя рассказал о поисках выброшенных в море дельфинов
В ходе поисков в акватории Севастополя удалось обнаружить только одного дельфина, но неясно, был ли он из тех, которых выпустили в море накануне, рассказал в... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:30
2022-11-03T12:29
общество
севастополь
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
михаил развожаев
светлана радионова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. В ходе поисков в акватории Севастополя удалось обнаружить только одного дельфина, но неясно, был ли он из тех, которых выпустили в море накануне, рассказал в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.На месте работает Севприроднадзор, Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты, специалисты дельфинария из Коктебеля, добавил губернатор. Вся операция проходит под контролем территориального отделения Росприроднадзора. Кроме того, Развожаев попросил севастопольцев сообщать, где они видели сегодня дельфинов в море.Накануне в соцсетях появилось видео, на котором люди выбрасывают дельфинов в воду в районе парка Победы. Развожаев назвал этот случай вопиющим. По его информации, четырех дельфинов выбросил владелец дельфинария, в котором они более десяти лет прожили в неволе. По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, два дельфина прибились к берегу, их нашли и вскоре отправят спецтранспортом в Коктебель. Поиски еще двух продолжаются.
https://ria.ru/20221024/delfiny-1826155288.html
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Двух из четырех выброшенных в открытое море дельфинов обнаружили у берега в Севастополе
Двух из четырех выброшенных в открытое море дельфинов обнаружили у берега в Севастополе
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общество, севастополь, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), михаил развожаев, светлана радионова
Общество, Севастополь, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Михаил Развожаев, Светлана Радионова
11:30 03.11.2022 (обновлено: 12:29 03.11.2022)
 
Губернатор Севастополя рассказал о поисках выброшенных в море дельфинов

Губернатор Развожаев: пока у берега обнаружили одного дельфина, поиски продолжаются

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. В ходе поисков в акватории Севастополя удалось обнаружить только одного дельфина, но неясно, был ли он из тех, которых выпустили в море накануне, рассказал в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Операция по спасению дельфинов началась в семь утра сегодня. Я на связи с нашими специалистами, которые продолжают искать дельфинов в акватории по моему поручению. Пока наши специалисты увидели только одного дельфина. Непонятно, дикий афалин это или "наш". Но приблизиться к нему не удалось. Поиски продолжаются", — написал он.

На месте работает Севприроднадзор, Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты, специалисты дельфинария из Коктебеля, добавил губернатор. Вся операция проходит под контролем территориального отделения Росприроднадзора.
Кроме того, Развожаев попросил севастопольцев сообщать, где они видели сегодня дельфинов в море.
Накануне в соцсетях появилось видео, на котором люди выбрасывают дельфинов в воду в районе парка Победы. Развожаев назвал этот случай вопиющим. По его информации, четырех дельфинов выбросил владелец дельфинария, в котором они более десяти лет прожили в неволе. По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, два дельфина прибились к берегу, их нашли и вскоре отправят спецтранспортом в Коктебель. Поиски еще двух продолжаются.
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ОбществоСевастопольФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Михаил РазвожаевСветлана Радионова
 
 
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