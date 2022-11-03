https://ria.ru/20221103/delfiny-1828903655.html

Губернатор Севастополя рассказал о поисках выброшенных в море дельфинов

Губернатор Севастополя рассказал о поисках выброшенных в море дельфинов - РИА Новости, 03.11.2022

Губернатор Севастополя рассказал о поисках выброшенных в море дельфинов

В ходе поисков в акватории Севастополя удалось обнаружить только одного дельфина, но неясно, был ли он из тех, которых выпустили в море накануне, рассказал в... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:30

2022-11-03T11:30

2022-11-03T12:29

общество

севастополь

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

михаил развожаев

светлана радионова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя — РИА Новости. В ходе поисков в акватории Севастополя удалось обнаружить только одного дельфина, но неясно, был ли он из тех, которых выпустили в море накануне, рассказал в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.На месте работает Севприроднадзор, Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты, специалисты дельфинария из Коктебеля, добавил губернатор. Вся операция проходит под контролем территориального отделения Росприроднадзора. Кроме того, Развожаев попросил севастопольцев сообщать, где они видели сегодня дельфинов в море.Накануне в соцсетях появилось видео, на котором люди выбрасывают дельфинов в воду в районе парка Победы. Развожаев назвал этот случай вопиющим. По его информации, четырех дельфинов выбросил владелец дельфинария, в котором они более десяти лет прожили в неволе. По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, два дельфина прибились к берегу, их нашли и вскоре отправят спецтранспортом в Коктебель. Поиски еще двух продолжаются.

https://ria.ru/20221024/delfiny-1826155288.html

севастополь

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Ольга Фомченкова

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Двух из четырех выброшенных в открытое море дельфинов обнаружили у берега в Севастополе Двух из четырех выброшенных в открытое море дельфинов обнаружили у берега в Севастополе 2022-11-03T11:30 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, севастополь, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), михаил развожаев, светлана радионова