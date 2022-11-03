https://ria.ru/20221103/delfinariy-1829142121.html
У владельца Севастопольского дельфинария изъяли семь морских котиков
У владельца Севастопольского дельфинария изъяли семь морских котиков - РИА Новости, 03.11.2022
У владельца Севастопольского дельфинария изъяли семь морских котиков
Семь северных морских котиков изъяли у директора Севастопольского дельфинария, который ранее выбросил в море дельфинов, сообщил губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T23:50
2022-11-03T23:50
2022-11-03T23:50
михаил развожаев
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Семь северных морских котиков изъяли у директора Севастопольского дельфинария, который ранее выбросил в море дельфинов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В среду очевидцы засняли на смартфоны, как неизвестные выбрасывали в море дельфинов. Развожаев заявил, что дельфинов выбросил в море владелец дельфинария, и назвал данный случай вопиющим. По его словам, четыре дельфина, которых выпустили в море, больше 10 лет прожили в неволе. К их поиску и спасению привлекут дрессировщика из дельфинария "Коктебель", которая работала с ними изначально. Поиск животных начали ранним утром в четверг."Поздно вечером завершилась операция по изъятию северных морских котиков у господина Калниболотского, который накануне выпустил в море четырех дельфинов. В дельфинарии было семь северных морских котиков. После вопиющего случая с дельфинами специалисты сразу начали говорить, что животные находятся в опасности", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.По его словам, сейчас морских котиков в специально оборудованных машинах перевозят на базу Коктебельского дельфинария. "После переезда животным будет обеспечено содержание, питание и ветеринарный уход на необходимом для них уровне. Это было обязательным условием передачи котиков", - отметил Развожаев.Он поблагодарил прокуратуру и МВД Севастополя за слаженную работу ведомств, а также сообщил, что поиски выброшенных дельфинов продолжатся в пятницу.Кроме того, губернатор ранее сообщал, что, исходя из слов специалистов, дельфины погибнут в открытом море, так как привыкли к абсолютно другим условиям, поэтому не должны уплыть далеко и будут держаться ближе к берегу, где вода теплее.
https://ria.ru/20220103/gosduma-1766459943.html
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михаил развожаев, севастополь, общество
Михаил Развожаев, Севастополь, Общество
У владельца Севастопольского дельфинария изъяли семь морских котиков
Губернатор Развожаев: у владельца Севастопольского дельфинария изъяли семь морских котиков
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Семь северных морских котиков изъяли у директора Севастопольского дельфинария, который ранее выбросил в море дельфинов, сообщил
губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В среду очевидцы засняли на смартфоны, как неизвестные выбрасывали в море дельфинов. Развожаев заявил, что дельфинов выбросил в море владелец дельфинария, и назвал данный случай вопиющим. По его словам, четыре дельфина, которых выпустили в море, больше 10 лет прожили в неволе. К их поиску и спасению привлекут дрессировщика из дельфинария "Коктебель", которая работала с ними изначально. Поиск животных начали ранним утром в четверг.
"Поздно вечером завершилась операция по изъятию северных морских котиков у господина Калниболотского, который накануне выпустил в море четырех дельфинов. В дельфинарии было семь северных морских котиков. После вопиющего случая с дельфинами специалисты сразу начали говорить, что животные находятся в опасности", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас морских котиков в специально оборудованных машинах перевозят на базу Коктебельского дельфинария. "После переезда животным будет обеспечено содержание, питание и ветеринарный уход на необходимом для них уровне. Это было обязательным условием передачи котиков", - отметил Развожаев.
Он поблагодарил прокуратуру и МВД Севастополя за слаженную работу ведомств, а также сообщил, что поиски выброшенных дельфинов продолжатся в пятницу.
Кроме того, губернатор ранее сообщал, что, исходя из слов специалистов, дельфины погибнут в открытом море, так как привыкли к абсолютно другим условиям, поэтому не должны уплыть далеко и будут держаться ближе к берегу, где вода теплее.