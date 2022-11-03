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В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 03.11.2022
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В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности
В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 03.11.2022
В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности
Установленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен с 5 ноября еще на 15 суток, до 20 ноября, следует из сообщения... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:24
2022-11-03T13:24
брянская область
безопасность
россия
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БРЯНСК, 3 ноя – РИА Новости. Установленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен с 5 ноября еще на 15 суток, до 20 ноября, следует из сообщения регионального правительства."Решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14.00 часов 5 ноября 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", - говорится в сообщенииОтмечается, что такое решение принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению.При "желтом" уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане должны в этот момент им помогать и быть более бдительными, говорится в сообщении. Рекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов, оказывать содействие специальным службам.Власти рекомендуют при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Гражданам рекомендовано согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации.
https://ria.ru/20221025/sk-1826459526.html
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брянская область, безопасность, россия
Брянская область, Безопасность, Россия
13:24 03.11.2022
 
В Брянской области продлили высокий уровень террористической опасности

Высокий уровень террористической опасности продлен в Брянской области до 20 ноября

© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в медиабанкВид на Площадь Партизан в Брянске
Вид на Площадь Партизан в Брянске - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Владимир Горовых
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Вид на Площадь Партизан в Брянске. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 3 ноя – РИА Новости. Установленный в Брянской области "желтый" уровень террористической опасности продлен с 5 ноября еще на 15 суток, до 20 ноября, следует из сообщения регионального правительства.
"Решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14.00 часов 5 ноября 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток", - говорится в сообщении
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Отмечается, что такое решение принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению.
При "желтом" уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане должны в этот момент им помогать и быть более бдительными, говорится в сообщении. Рекомендуется устанавливать связь с правоохранительными органами в случае появления подозрительных людей, автотранспорта и обнаружения бесхозных предметов, оказывать содействие специальным службам.
Власти рекомендуют при нахождении в общественных местах иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предоставлять их по требованию правоохранительных органов. Гражданам рекомендовано согласовать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, определить место возможной встречи при экстренной ситуации.
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