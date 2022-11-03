06:12 03.11.2022 (обновлено: 06:43 03.11.2022)
Бразилия сохранит позицию неприятия санкций против России, заявил посол
Посол Лабецкий: Бразилия при Луле сохранит позицию неприятия санкций против России
© AP Photo / Andre PennerИзбранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва
© AP Photo / Andre Penner
Избранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 ноя — РИА Новости. Бразилия при новом президенте Луисе Инасиу Луле да Силве сохранит принципиальную позицию неприятия односторонних санкций против России, заявил посол в латиноамериканской стране Алексей Лабецкий.
"Совершенно ясно, что коллективный Запад будет пытаться подключить эту страну к тем санкционным режимам и к той санкционной политике, которую они проводят против нас. Ясно, что они на этом не остановятся, но у меня есть высокая степень убеждения, что Бразилия — это страна, которая проводит суверенную внешнюю политику и определяет свои интересы не по тому, что диктуют те или иные страны, а определяет свою внешнюю политику исходя из национальных интересов", — сказал российский дипломат РИА Новости.
По его словам, Бразилия будет проводить активную внешнюю политику и будет ориентирована на национальные интересы, имеющие глобальный характер.
"Все справедливо сегодня говорят, что Бразилия — это супердержава в сфере агроиндустрии, крупнейшая региональная держава. Это один из центров по решению мировых экологических проблем. Это страна, имеющая возможность влиять на развитие глобальных процессов в области продовольственной безопасности, промышленности", — подчеркнул Лабецкий.
6 октября, 03:39Посол России заявил, что США требуют от Бразилии ввести санкции
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Соединенных Штатов и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. Третий срок Лулы во главе исполнительной власти страны начнется 1 января.