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Бразилия сохранит позицию неприятия санкций против России, заявил посол - РИА Новости, 03.11.2022
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Бразилия сохранит позицию неприятия санкций против России, заявил посол
Бразилия сохранит позицию неприятия санкций против России, заявил посол - РИА Новости, 03.11.2022
Бразилия сохранит позицию неприятия санкций против России, заявил посол
Бразилия при новом президенте Луисе Инасиу Луле да Силве сохранит принципиальную позицию неприятия односторонних санкций против России, заявил посол в... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T06:12
2022-11-03T06:43
алексей лабецкий
луис инасиу лула да силва
бразилия
россия
в мире
политика
владимир путин
украина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 ноя — РИА Новости. Бразилия при новом президенте Луисе Инасиу Луле да Силве сохранит принципиальную позицию неприятия односторонних санкций против России, заявил посол в латиноамериканской стране Алексей Лабецкий.По его словам, Бразилия будет проводить активную внешнюю политику и будет ориентирована на национальные интересы, имеющие глобальный характер."Все справедливо сегодня говорят, что Бразилия — это супердержава в сфере агроиндустрии, крупнейшая региональная держава. Это один из центров по решению мировых экологических проблем. Это страна, имеющая возможность влиять на развитие глобальных процессов в области продовольственной безопасности, промышленности", — подчеркнул Лабецкий.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Соединенных Штатов и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. Третий срок Лулы во главе исполнительной власти страны начнется 1 января.
https://ria.ru/20221006/sanktsii-1821861424.html
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алексей лабецкий, луис инасиу лула да силва, бразилия, россия, в мире, политика, владимир путин, украина
Алексей Лабецкий, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия, Россия, В мире, Политика, Владимир Путин, Украина
06:12 03.11.2022 (обновлено: 06:43 03.11.2022)
 
Бразилия сохранит позицию неприятия санкций против России, заявил посол

Посол Лабецкий: Бразилия при Луле сохранит позицию неприятия санкций против России

© AP Photo / Andre PennerИзбранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва
Избранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Andre Penner
Избранный президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 ноя — РИА Новости. Бразилия при новом президенте Луисе Инасиу Луле да Силве сохранит принципиальную позицию неприятия односторонних санкций против России, заявил посол в латиноамериканской стране Алексей Лабецкий.

"Совершенно ясно, что коллективный Запад будет пытаться подключить эту страну к тем санкционным режимам и к той санкционной политике, которую они проводят против нас. Ясно, что они на этом не остановятся, но у меня есть высокая степень убеждения, что Бразилия — это страна, которая проводит суверенную внешнюю политику и определяет свои интересы не по тому, что диктуют те или иные страны, а определяет свою внешнюю политику исходя из национальных интересов", — сказал российский дипломат РИА Новости.

По его словам, Бразилия будет проводить активную внешнюю политику и будет ориентирована на национальные интересы, имеющие глобальный характер.
"Все справедливо сегодня говорят, что Бразилия — это супердержава в сфере агроиндустрии, крупнейшая региональная держава. Это один из центров по решению мировых экологических проблем. Это страна, имеющая возможность влиять на развитие глобальных процессов в области продовольственной безопасности, промышленности", — подчеркнул Лабецкий.
Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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Посол России заявил, что США требуют от Бразилии ввести санкции
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Соединенных Штатов и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. Третий срок Лулы во главе исполнительной власти страны начнется 1 января.
Луис Инасио Лула да Силва празднует победу во втором туре президентских выборов в Бразилии - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 14:35
Избрание Лулы да Силвы в Бразилии укрепит позиции России, пишут СМИ
 
Алексей ЛабецкийЛуис Инасиу Лула да СилваБразилияРоссияВ миреПолитикаВладимир ПутинУкраина
 
 
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