https://ria.ru/20221103/braziliya-1828847149.html

Бразилия сохранит позицию неприятия санкций против России, заявил посол

Бразилия сохранит позицию неприятия санкций против России, заявил посол - РИА Новости, 03.11.2022

Бразилия сохранит позицию неприятия санкций против России, заявил посол

Бразилия при новом президенте Луисе Инасиу Луле да Силве сохранит принципиальную позицию неприятия односторонних санкций против России, заявил посол в... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T06:12

2022-11-03T06:12

2022-11-03T06:43

алексей лабецкий

луис инасиу лула да силва

бразилия

россия

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политика

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украина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 ноя — РИА Новости. Бразилия при новом президенте Луисе Инасиу Луле да Силве сохранит принципиальную позицию неприятия односторонних санкций против России, заявил посол в латиноамериканской стране Алексей Лабецкий.По его словам, Бразилия будет проводить активную внешнюю политику и будет ориентирована на национальные интересы, имеющие глобальный характер."Все справедливо сегодня говорят, что Бразилия — это супердержава в сфере агроиндустрии, крупнейшая региональная держава. Это один из центров по решению мировых экологических проблем. Это страна, имеющая возможность влиять на развитие глобальных процессов в области продовольственной безопасности, промышленности", — подчеркнул Лабецкий.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Соединенных Штатов и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. Третий срок Лулы во главе исполнительной власти страны начнется 1 января.

https://ria.ru/20221006/sanktsii-1821861424.html

https://ria.ru/20221102/braziliya-1828675026.html

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алексей лабецкий, луис инасиу лула да силва, бразилия, россия, в мире, политика, владимир путин, украина